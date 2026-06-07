Kim Kardashian is gearriveerd bij de Grand Prix van Monaco om Lewis Hamilton te ondersteunen tijdens het prestigieuze Formule 1-weekend, waar de Ferrari-coureur hoopt mee te strijden om de overwinning.

De 41-jarige Hamilton en de realityster zouden sinds begin februari een relatie hebben. Destijds verschenen berichten dat het duo samen een weekend had doorgebracht in een exclusief resort in de Britse Cotswolds. Sindsdien werden ze meerdere keren samen gespot, onder meer tijdens de Super Bowl, bij diners met hun families in Los Angeles en tijdens fietstochten in New York.

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Kim Kardashian betreedt paddock in Monaco

Nu heeft de 45-jarige Kardashian, samen met haar zus Khloé, voor het eerst sinds het begin van de relatie haar opwachting gemaakt bij een Formule 1-race. Sky Sports legde vast hoe zij zaterdagochtend de paddock van Monaco betrad, nadat ze vrijdagavond al in Monte Carlo was gesignaleerd.

Haar aanwezigheid voegt extra glamour toe aan het meest iconische raceweekend van de Formule 1-kalender en onderstreept opnieuw de aantrekkingskracht van de sport op internationale beroemdheden. Dat volgt kort nadat Alpine een sponsordeal ter waarde van 150 miljoen dollar met Gucci aankondigde.

Hamilton mikt op succes met Ferrari

De zevenvoudig wereldkampioen zal hopen dat de aanwezigheid van Kardashian hem geluk brengt. Eerder dit seizoen behaalde hij zijn eerste twee podiumplaatsen voor Ferrari, in China en Canada, waarbij ook zijn moeder Carmen aanwezig was. Hamilton kende bovendien een sterke start van het weekend door vrijdag de snelste tijd te rijden in de tweede vrije training. Voor de race van zondag geldt hij als de tweede favoriet voor de overwinning, achter zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc.

A HOLLYWOOD ARRIVAL



Kim Kardashian arrived in the paddock just before the on-track action got underway. She made her entrance by boat before making her way through the paddock. Kim had been rumoured to attend race weekends earlier this season, but this marks her first appearance… pic.twitter.com/plxSexYUOt — Kym Illman (@KymIllman) June 6, 2026

Voor Hamilton heeft de Grand Prix van Monaco een extra bijzonder tintje. Net als veel andere Formule 1-coureurs woont hij in het prinsdom, waar hij beschikt over een luxe penthouse in het hart van Monaco.

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