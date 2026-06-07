Volgens voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde deelt Andrea Kimi Antonelli momenteel flinke mentale tikken uit aan zijn teamgenoot George Russell. De analist van Viaplay stelt daarnaast dat Max Verstappen wel degelijk tijd heeft laten liggen tijdens de kwalificatie in Monaco.

Het team van Mercedes domineert de start van dit seizoen, maar binnen de renstal staan de verhoudingen op scherp. Antonelli heeft in Monaco zijn vijfde opeenvolgende sterke optreden bekroond met de poleposition, terwijl Russell bleef steken op de zesde startplek. De oudste Mercedes-coureur was vier tienden trager dan de negentienjarige Italiaan. Van der Garde ziet dat de situatie zijn tol eist bij de Brit. "Dit is nog een keer een mentale tik. Dit is serieus zwaar voor hem. Ik denk dat hij niet goed zal slapen", aldus Van der Garde.

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De jonge koploper was dit jaar in elke Grand Prix sneller dan zijn meer ervaren teamgenoot. Volgens de Viaplay-analist blinkt de polesitter specifiek uit in de krappe secties. "Je zag ook de adrenaline nog in zijn ogen, want je gaat zó hard door die straten. Ik denk ook dat Antonelli juist heel goed is in de langzame bochten, die je hier heel veel hebt. In dat draaien in de middensector is hij ongelooflijk goed. Dat zagen we in Miami ook al. Ik vind het superknap wat hij hier heeft neergezet", stelt de analist. Mocht de tiener de race winnen, dan evenaart hij de langste winstreeks ooit van Lewis Hamilton.

Verstappen laat tijd liggen

Achter de Mercedes start Verstappen vanaf de tweede plek. Hoewel de Limburger bezig is aan een moeizaam jaar met de nieuwe Ford-krachtbron en momenteel zevende staat in het wereldkampioenschap, leek zijn kwalificatieronde uitstekend. "Hij had dit zeker niet verwacht. Ik denk dat hij echt het maximale eruit heeft gehaald", zo is Van der Garde in eerste instantie nog positief. "Het zag er heel clean en makkelijk uit", vervolgt de voormalig coureur. Toch zag hij een duidelijk verschil met de concurrentie, zeker nadat presentatrice Amber Brantsen opmerkte dat de RB22 allergisch is voor kerbstones. "Je zag wel het difference in de hairpin. Daar ging Kimi vol over de kerbstones", legt de analist uit. "In de chicane ging het best oké met de Red Bull. Ik denk dat als Max dit terugkijkt, dat hij het daar liet liggen. Daar zat zeker een halve tiende tot een tiende in", schat Van der Garde.

De kritische houding van de viervoudig wereldkampioen over het gedrag van zijn auto is niet nieuw. In Canada was de regerend kopman nog extreem kritisch op Red Bull Racing. Hij riep daar via de boordradio dat het team de neerwaartse druk van de wagen kon halen, omdat hij er toch niets van voelde. "Max is in Canada volgens mij een beetje teruggefloten, omdat hij heel negatief was over de auto en over het rijden over de kerbstones. Hij zei dat ze daar al drie of vier jaar problemen mee hadden", meent Van der Garde te weten.

Toch lijkt de harde aanpak van de Nederlander zijn vruchten af te werpen. Red Bull heeft in vier weekenden tijd de stap gezet van de middenmoot naar de top van het veld. "Ergens heeft het toch geholpen dat hij met zijn vuist op tafel heeft geslagen: jongens, het moet beter. Hij is de beste in aangeven wat hij wil. Ik denk dat het team hem volledig moet gaan volgen, want dan krijg je dit soort resultaten", concludeert Van der Garde.

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