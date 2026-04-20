Max Verstappen heeft zijn concurrenten tijdens de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers verrast door een slimme truc te gebruiken om extra snelheid uit zijn Mercedes-AMG te halen. De viervoudig wereldkampioen stond natuurlijk volop in de schijnwerpers afgelopen weekend.

Verstappen doet aan meerdere races mee op de Nürburgring Nordschleife ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring in mei. In NLS2 in maart kwam hij samen met Jules Gounon en Dani Juncadella als eerste over de streep, totdat Mercedes-AMG Team Verstappen Racing gediskwalificeerd werd. De crew van Winward Racing, die de auto runt, had te veel bandensetjes gebruikt. Verstappen ging gisteren in de Qualifiers ruim aan de leiding, totdat een afgebroken splitter roet in het eten gooide. Maar dat de Limburger de pace goed te pakken heeft, mag duidelijk zijn. Juncadella hintte na NLS2 al op een 'trucje' van zijn teamgenoot, al wilde hij niet verklappen wat het was, maar de Britse commentatoren op de Nürburgring zouden het mogelijk hebben ontdekt.

Artikel gaat verder onder video

De geheime snelheidsmethode van Verstappen

John Hindhaugh constateerde: "Interessante geluiden van ervaren coureurs doen de ronde die zeggen dat Verstappen een hack heeft gevonden om extra snelheid te winnen wanneer hij dicht achter iemand zit. Peter [Mackay, collega-commentator] heeft daarom de gehele NLS2-race bekeken en vooral de onboardbeelden van Verstappen nauwkeurig bestudeerd. Hij zei: 'Het lijkt erop dat hij het voor elkaar heeft gekregen om de zwakke plek in de turbulente slipstream achter andere auto's te vinden. Hij gebruikt dat om wat dichter achterop iemand te zitten door de bochtige gedeeltes zonder de voorbanden te vernielen.'"

Verstappen genoot van de lentestop door op de Nürburgring te racen, na een moeizaam seizoensstart in de Formule 1. De Red Bull is niet competitief genoeg en hij is geen fan van de huidige technische reglementen, en dus gaan er geruchten rond dat hij een mogelijk afscheid van de koningsklasse overweegt.

