Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'
Max Verstappen heeft zijn concurrenten tijdens de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers verrast door een slimme truc te gebruiken om extra snelheid uit zijn Mercedes-AMG te halen. De viervoudig wereldkampioen stond natuurlijk volop in de schijnwerpers afgelopen weekend.
Verstappen doet aan meerdere races mee op de Nürburgring Nordschleife ter voorbereiding op de ADAC RAVENOL 24h Nürburgring in mei. In NLS2 in maart kwam hij samen met Jules Gounon en Dani Juncadella als eerste over de streep, totdat Mercedes-AMG Team Verstappen Racing gediskwalificeerd werd. De crew van Winward Racing, die de auto runt, had te veel bandensetjes gebruikt. Verstappen ging gisteren in de Qualifiers ruim aan de leiding, totdat een afgebroken splitter roet in het eten gooide. Maar dat de Limburger de pace goed te pakken heeft, mag duidelijk zijn. Juncadella hintte na NLS2 al op een 'trucje' van zijn teamgenoot, al wilde hij niet verklappen wat het was, maar de Britse commentatoren op de Nürburgring zouden het mogelijk hebben ontdekt.
De geheime snelheidsmethode van Verstappen
John Hindhaugh constateerde: "Interessante geluiden van ervaren coureurs doen de ronde die zeggen dat Verstappen een hack heeft gevonden om extra snelheid te winnen wanneer hij dicht achter iemand zit. Peter [Mackay, collega-commentator] heeft daarom de gehele NLS2-race bekeken en vooral de onboardbeelden van Verstappen nauwkeurig bestudeerd. Hij zei: 'Het lijkt erop dat hij het voor elkaar heeft gekregen om de zwakke plek in de turbulente slipstream achter andere auto's te vinden. Hij gebruikt dat om wat dichter achterop iemand te zitten door de bochtige gedeeltes zonder de voorbanden te vernielen.'"
Verstappen genoot van de lentestop door op de Nürburgring te racen, na een moeizaam seizoensstart in de Formule 1. De Red Bull is niet competitief genoeg en hij is geen fan van de huidige technische reglementen, en dus gaan er geruchten rond dat hij een mogelijk afscheid van de koningsklasse overweegt.
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"
- Gisteren 17:34
- 4
Verstappen ziet kans op overwinning in rook opgaan: team legt uit wat er is gebeurd
- Gisteren 14:47
- 3
Vermeulen pakt Nürburgring-pole op één duizendste van een seconde, Auer klokt vijfde tijd
- Gisteren 11:16
- 5
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee
- 18 april 2026 17:05
- 9
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'
Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"
Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade
Net binnen
VIDEO | Max Verstappen over 24h Qualifiers-weekend, O'Ward zegt F1 vaarwel
- 24 minuten geleden
FIA brengt statement uit nadat toeschouwer om het leven komt bij belangrijke rally
- 48 minuten geleden
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'
- 1 uur geleden
- 1
FIA stemt vandaag over F1-aanpassingen: "Coureurs hebben waardevolle feedback gegeven"
- 2 uur geleden
- 2
Pato O'Ward zet streep door Formule 1-droom vanwege nieuwe reglementen
- 3 uur geleden
- 1
'F1-teams bereiden zich voor op stemming over regelwijziging'
- Vandaag 07:04
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april