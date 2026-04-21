George Russell, Kimi Antonelli at the Japanese GP press conference

Button verwacht dat Russell terugslaat: "Hij heeft veel pech gehad"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Jenson Button zal George Russell niet bezwijken onder de druk van zijn jonge teamgenoot Kimi Antonelli. De Brit stelt dat de Mercedes-coureur mentaal sterk genoeg is om met tegenslagen om te gaan en zich niet van de wijs laat brengen. Dat laat hij weten in zijn rol als expert bij Sky Sports F1.

Na de eerste drie races van dit seizoen is er een spannende interne strijd ontstaan bij het team van Mercedes. Hoewel Russell de openingsrace in Australië op zijn naam schreef, is het momenteel Antonelli die de leiding in het wereldkampioenschap in handen heeft. De jonge Italiaan won de daaropvolgende races in China en Japan en staat daardoor op 72 punten, terwijl Russell de tweede plaats bezet met 63 punten. Door de onverwachte annulering van de races in Bahrein en Saoedi-Arabië ligt het kampioenschap momenteel stil tot de Grand Prix van Miami begin mei.

Russell blijft kalm

Ondanks het feit dat Russell de leiding in het kampioenschap is kwijtgeraakt aan zijn teamgenoot, maakt Button zich geen zorgen over de mentale gesteldheid van de coureur. De analist kwam hem onlangs nog tegen. "Ik zag George een paar dagen geleden toevallig in het voorbijgaan", vertelt Button. De ontmoeting bevestigde zijn beeld van de Mercedes-rijder. "Hij leek heel kalm en beheerst. Dit zal George niet van de wijs brengen", aldus de voormalig coureur.

Button benadrukt dat Russell dondersgoed weet wat hij kan, zelfs als de resultaten even tegenvallen. Na zijn overwinning in Melbourne moest Russell in Japan genoegen nemen met een vierde plaats, terwijl Antonelli er met de winst vandoor ging. "Hij kent zijn eigen snelheid en hij weet dat het even niet meezat", legt Button uit. "Hij heeft veel pech gehad, maar je moet de mindere momenten accepteren en begrijpen dat je soms gewoon pech hebt. Bij de volgende race is dat misschien niet zo en heeft hij het geluk wel aan zijn zijde. Wie zal het zeggen?"

Interessante dynamiek

Button geniet van de dynamiek tussen de ervaren Russell, die aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes bezig is, en de pas aan zijn tweede volledige seizoen begonnen Antonelli. "Voor mij is het een heel spannend kampioenschap nu die twee het tegen elkaar opnemen", stelt Button. "Kimi is nog zo jong. Maar George is echt een krachtpatser, moet ik zeggen. Ik ben een groot fan van hem", sluit de analist af.

Mercedes George Russell Andrea Kimi Antonelli Kimi Antonelli 2026-reglement Russell

