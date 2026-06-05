Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

Lewis Hamilton kijkt met veel interesse uit naar het aankomende wereldkampioenschap voetbal en steunt daarbij niet alleen zijn thuisland. De Ferrari-coureur geeft aan dat zijn hart ook uitgaat naar de nationale ploeg van Brazilië.

Voordat het mondiale voetbaltoernooi komende week in Noord-Amerika van start gaat, bereidt de zevenvoudig wereldkampioen zich eerst voor op de Grand Prix van Monaco. De coureur van de Italiaanse renstal bezet momenteel de vierde plaats in het kampioenschap met 72 punten, achter klassementsleider Andrea Kimi Antonelli, George Russell en teamgenoot Charles Leclerc. Vanaf 11 juni barst het voetbalspektakel echter los en zal de aandacht van de autosportlegende deels verschuiven naar het gras.

Artikel gaat verder onder video

Kleurrijke speelstijl

"Voor mij staat Brazilië op gelijke hoogte met Engeland. Eerlijk gezegd is Brazilië altijd mijn favoriete team geweest", aldus de 41-jarige Brit. De voorliefde voor de Zuid-Amerikaanse ploeg is al op jonge leeftijd ontstaan bij de Brit. "Toen ik opgroeide in Engeland, keek ik ontzettend graag naar hoe Brazilië speelde. Ik denk dat het de kleuren zijn, de cultuur, en de spelers zagen er gewoon altijd het meest vaardig uit. Ze waren zo cool", verklaart de Ferrari-rijder "Ik waardeer ook enorm waar ze vandaan komen", voegt hij daaraan toe.

Iets heel speciaals

De band tussen Hamilton en het Zuid-Amerikaanse land is al jarenlang bijzonder hecht. Sinds eind 2022 is de Formule 1-coureur zelfs officieel ereburger van Brazilië. Die titel ontving de rijder destijds vanwege zijn grote bewondering voor race-icoon Ayrton Senna en zijn innige relatie met het lokale publiek, wat onder meer bleek toen de coureur in 2021 met de Braziliaanse vlag het podium betrad. Die diepgewortelde waardering voor het land ziet de autosporter ook terug in de voetballers die de nationale kleuren verdedigen. "Veel van de spelers komen van de straat, waar ze zonder schoenen spelen", benadrukt de meervoudig wereldkampioen. "Er is gewoon iets heel speciaals aan de Braziliaanse cultuur".