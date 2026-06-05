Bottas helder over geruchten Cadillac-toekomst: 'Totale bullshit'
Bottas helder over geruchten Cadillac-toekomst: 'Totale bullshit'
Valtteri Bottas trekt zich weinig aan van de geruchten die de ronde doen over zijn toekomst bij het Formule 1-team van Cadillac. De Fin benadrukt dat de verhalen over een mogelijk naderend vertrek nergens op gebaseerd zijn en dat hij de volledige steun geniet van zijn werkgever.
Na het raceweekend in Montreal doken er online berichten op dat Cadillac zou overwegen om Bottas te vervangen door Colton Herta, die momenteel als reservecoureur aan de renstal verbonden is. De aanleiding voor deze geruchten was het aanzienlijke tijdsverschil met teamgenoot Sergio Pérez. Bottas was in beide sessies acht tienden langzamer dan de Mexicaan. Zowel het team als de coureur zelf hebben de verhalen inmiddels ontkracht, mede omdat Herta nog niet over de vereiste superlicentie beschikt.
'Totale bullshit'
De voormalig Mercedes-coureur maakt zich dan ook geen enkele zorgen over zijn positie binnen de Amerikaanse formatie. "Nou, het hoort bij de sport, het is niet de eerste keer dat ik met dit soort geruchten te maken krijg", zo citeert Racer de Fin. "Het is een beetje jammer dat iemand gewoon totale bullshit verzint, maar dat is normaal in deze sport. En ik ken mijn situatie, het team kent mijn situatie, ze steunen me honderd procent, dus daarom was het voor mij uiteindelijk oké. Het was gewoon voor de krantenkoppen en de kliks, dat is mijn theorie", aldus Bottas.
Vergadering
De werkelijke oorzaak voor het tegenvallende optreden in Canada ligt volgens de coureur bij technische problemen aan zijn bolide. Ook teamgenoot Pérez uitte na afloop kritiek op de operationele procedures van de renstal. "We hebben later vanmiddag nog een vergadering, maar ik heb vorige week met het team gesproken en we zagen problemen aan zowel de kant van de krachtbron als bij de opbouw van de auto", legt Bottas uit. "Dat is alles wat ik kan vertellen, maar we zien de oorzaken en dat is goed om te zien".
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