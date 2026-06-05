VIDEO | Verstappen vreest voor zwakke punten RB22 in Monaco l GPFans News
VIDEO | Verstappen vreest voor zwakke punten RB22 in Monaco l GPFans News
Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. Hij stelt dat de huidige auto van Red Bull redelijk presteert in langzame bochten, maar zwaar tekortschiet op het gebied van hobbels en kerbstones.
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