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Verstappen, thumb

VIDEO | Verstappen vreest voor zwakke punten RB22 in Monaco l GPFans News

VIDEO | Verstappen vreest voor zwakke punten RB22 in Monaco l GPFans News

Famke Stevering

Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. Hij stelt dat de huidige auto van Red Bull redelijk presteert in langzame bochten, maar zwaar tekortschiet op het gebied van hobbels en kerbstones.

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