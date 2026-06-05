Klassementsleider Kimi Antonelli heeft ook door dat George Russell de druk probeert op te voeren. De Brit verliet Canada met nul punten na zijn uitvalbeurt en stelde dat het nu aan Antonelli is om de titel te verliezen.

De Italiaanse Mercedes-coureur leidt momenteel het kampioenschap met 131 punten, terwijl Russell op 88 punten staat. Daarnaast wist de jongeling de afgelopen vier Grands Prix te winnen en lijkt hij het momentum te hebben gepakt. Russell stelde echter dat er nu ook de nodige druk op de schouders van Antonelli rust, omdat hij de titel eigenlijk alleen nog maar kan verliezen.

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Antonelli gaat niet inhouden

Antonelli stelt dat hij zich niet echt druk maakt om het kampioenschap. "Ik ben niet het type dat terugdeinst. Zodra ik een kans heb, ga ik ervoor. En ik denk dat het in Canada een heel goede strijd was met George, maar het liet ook zien dat het er niet toe doet op welke positie ik in het kampioenschap sta; ik ga ervoor. Natuurlijk zullen er momenten zijn waarop ik waarschijnlijk wat meer moet nadenken over hoe ik race. En in sommige gevallen zal ik waarschijnlijk tevreden moeten zijn met de positie waarin ik lig", zo vertelt hij bij F1TV.

Specifiek ingaand op de woorden van Russell legt Antonelli uit: "Hoe kan ik iets verliezen dat ik nog niet heb gewonnen?"

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