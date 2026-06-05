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Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen'

Verstappen wijst naar balansproblemen RB22: 'Hebben we het al een tijdje over'

Verstappen waarschuwt voor ongemak in Monaco: 'Ik ga alvast een nieuwe rug bestellen' — Foto: © IMAGO

Verstappen wijst naar balansproblemen RB22: 'Hebben we het al een tijdje over'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen onthult in Monaco dat hij het team onder druk blijft zetten om vooruitgang te boeken. Zo was de Nederlander in Canada nog kritisch op zijn team, omdat er niet naar hem werd geluisterd. In De Telegraaf doet hij daar nu een boekje over open.

Hoewel Red Bull in 2026 al een kunststukje heeft verricht met de Red Bull Ford-powerunit, zijn de prestaties van de RB22 nog niet op het niveau waarop Verstappen ze wil zien. De Nederlander wil meestrijden om de overwinning, maar de Oostenrijkse bolide komt voorlopig nog tekort ten opzichte van Mercedes en McLaren. Daarnaast was Lewis Hamilton in de slotfase van de race in Montreal op de mediumbanden ook een stuk sneller dan de RB22.

Verstappen moest op zijn strepen staan in Canada

Tijdens de kwalificatie reed Verstappen naar buiten met een afstelling waar hij niet achter stond. Daarbij stelde hij dat er niet naar hem was geluisterd. Tegenover de krant zegt de Nederlander dat hij dit bewust openlijk uit, zodat het team weer even op scherp staat. "Dat is mijn mening. Over het algemeen wordt er echt wel goed geluisterd naar wat ik te zeggen heb, maar dit was wel zo’n moment waarop ik even duidelijk moest zijn", zo verklaart hij.

Balansproblemen

Het vinden van de juiste afstelling en balans in de wagen is al meerdere jaren een probleem. Verstappen onthult dan ook dat hij hierover constant in gesprek is met het team: "Nou, hier hebben we het intern al een hele tijd over. We kijken samen altijd naar hoe we vooruitgang kunnen boeken. Het was wel duidelijk dat dit nu niet het geval was. Hopelijk is dat een les voor de komende wedstrijden, zodat we dan wel de juiste kant opgaan."

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