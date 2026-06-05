Voor Oscar Piastri was het even schrikken in Monaco. Zo werd de toegang tot de paddock voor de McLaren-coureur geweigerd door een beveiliger. Het levert opmerkelijke beelden op van de nummer zes van het kampioenschap.

Voor McLaren wordt het weekend in Monaco er vooral één waarin het zich wil revancheren voor het geblunder in Montreal. Zo koos McLaren ervoor om de race te starten op intermediates, maar dat bleek al snel de verkeerde keuze te zijn. Piastri viel in die race uit nadat hij Alexander Albon in de zijkant raakte, Lando Norris viel uit met technisch malheur.

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Problemen voor Piastri

In Monaco wil het daarnaast ook nog niet echt van een leien dakje gaan. Zo wilde Piastri zich op donderdag melden voor de mediadag, maar dat ging nog niet zo soepel. Er bleek iets niet helemaal te kloppen met de toegangspas van de Australiër, die weliswaar één van de hoofdrolspelers is dit weekend, maar van de beveiliging toch echt niet de paddock in mocht. Het incident is overigens opgelost en Piastri zal uiteraard gewoon in actie komen dit weekend.

OSCAR'S PADDOCK PASS WASN'T WORKING AND SECURITY TOOK HIM AWAY ??? pic.twitter.com/2Tcjks5Lmm — gwesped ari ? (@laurogeitabat) June 4, 2026

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