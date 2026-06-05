close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Piastri, Monaco, socials

Opvallend moment in Monaco: Piastri mag paddock niet in

Piastri, Monaco, socials — Foto: © IMAGO x X @ gwesped ari

Opvallend moment in Monaco: Piastri mag paddock niet in

Redactie

Voor Oscar Piastri was het even schrikken in Monaco. Zo werd de toegang tot de paddock voor de McLaren-coureur geweigerd door een beveiliger. Het levert opmerkelijke beelden op van de nummer zes van het kampioenschap.

Voor McLaren wordt het weekend in Monaco er vooral één waarin het zich wil revancheren voor het geblunder in Montreal. Zo koos McLaren ervoor om de race te starten op intermediates, maar dat bleek al snel de verkeerde keuze te zijn. Piastri viel in die race uit nadat hij Alexander Albon in de zijkant raakte, Lando Norris viel uit met technisch malheur.

Problemen voor Piastri

In Monaco wil het daarnaast ook nog niet echt van een leien dakje gaan. Zo wilde Piastri zich op donderdag melden voor de mediadag, maar dat ging nog niet zo soepel. Er bleek iets niet helemaal te kloppen met de toegangspas van de Australiër, die weliswaar één van de hoofdrolspelers is dit weekend, maar van de beveiliging toch echt niet de paddock in mocht. Het incident is overigens opgelost en Piastri zal uiteraard gewoon in actie komen dit weekend.

Gerelateerd

Oscar Piastri Grand Prix van Monaco Circuit de Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Red Bull Racing verklaart gevonden slimmigheidje in Monaco

Red Bull Racing verklaart gevonden slimmigheidje in Monaco

  • 16 minuten geleden
VIDEO | Verstappen vreest voor zwakke punten RB22 in Monaco l GPFans News Video

VIDEO | Verstappen vreest voor zwakke punten RB22 in Monaco l GPFans News

  • 57 minuten geleden
Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans

Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans

  • 3 juni 2026 15:22
  • 7
Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam Podcast

Monaco maakt zich op voor 2026-wagens: 'Hoort dit nog wel op kalender?' | GPFans Raceteam

  • 1 juni 2026 19:41
  • 7
Verstappen wijst naar balansproblemen RB22: 'Hebben we het al een tijdje over'

Verstappen wijst naar balansproblemen RB22: 'Hebben we het al een tijdje over'

  • 2 uur geleden
Hamilton verdeelt WK-hart: 'Brazilië op gelijke hoogte met Engeland'

Hamilton verdeelt WK-hart: 'Brazilië op gelijke hoogte met Engeland'

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

12:23
Red Bull Racing verklaart gevonden slimmigheidje in Monaco
12:04
Formule 1 tot en met 2037 in Las Vegas na nieuwe megadeal
11:41
Video
VIDEO | Verstappen vreest voor zwakke punten RB22 in Monaco l GPFans News
10:51
Antonelli haalt schouders op bij opmerking Russell: "Hoe kan ik iets verliezen dat ik nog niet heb gewonnen"
10:23
Verstappen wijst naar balansproblemen RB22: 'Hebben we het al een tijdje over'
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen Max Verstappen

Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen

Gisteren 13:21 34
Verstappen krijgt bijval in kritiek op Monaco, kansen Red Bull laag ingeschat Max Verstappen

Verstappen krijgt bijval in kritiek op Monaco, kansen Red Bull laag ingeschat

Gisteren 12:42 2
F1-race Monaco toch niet gratis te zien in Nederland: RTL op zwart tijdens uitzendingen Grand Prix van Monaco

F1-race Monaco toch niet gratis te zien in Nederland: RTL op zwart tijdens uitzendingen

Gisteren 09:59
Motorbaas Red Bull Racing mikt op eerste overwinning: "We leren snel" Red Bull Racing

Motorbaas Red Bull Racing mikt op eerste overwinning: "We leren snel"

Gisteren 08:41 5
Ontdek het op Google Play
x