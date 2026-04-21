FIA voert nog niet alle regelwijzigingen door in Miami: dit is waarom

De FIA heeft in overleg met de Formule 1-teams en motorfabrikanten diverse wijzigingen in de reglementen goedgekeurd, al worden niet alle aanpassingen direct volledig geïmplementeerd tijdens de Grand Prix van Miami in 2026. Waar de meeste technische updates begin mei van kracht worden, geldt het raceweekend in Florida voor de nieuwe startprocedure uitsluitend als een testfase. Een definitieve verankering in de reglementen volgt pas zodra de data van deze proef uitgebreid is geanalyseerd.

Na verschillende vergaderingen tussen de FIA, de teams, motorfabrikanten en alle andere betrokken partijen werd er ingestemd met het verfijnen van de technische reglementen voor de rest van het seizoen 2026. De ingreep volgt op kritiek van coureurs en zorgen over de veiligheid die ontstonden na de eerste drie races van het kampioenschap. De FIA heeft weliswaar de intentie uitgesproken om de nieuwe afspraken voor de aankomende race in Miami in te voeren, maar voor de procedures rondom de start is bewust een uitzondering gemaakt. Het bestuursorgaan wil het zogeheten 'low power start detection'-systeem eerst in de praktijk beproeven. Op die manier wordt er eerst data van verzameld, voordat er daadwerkelijk consequenties aan worden verbonden.

Artikel gaat verder onder video

Systeem moet gevaarlijke situaties bij starts voorkomen

Het specifieke detectiesysteem is ontwikkeld om auto's te herkennen die na het loslaten van de koppeling abnormaal langzaam op gang komen. De roep om een dergelijke veiligheidsmaatregel nam toe, nadat een boel coureurs slechte starts meemaakten in Australië, China en Japan. De bijna-crash tussen Franco Colapinto en Liam Lawson in de seizoensopener is daar een goed voorbeeld van. Zodra het systeem in de toekomst een haperende bolide opmerkt, wordt er automatisch een minimale ondersteuning vanuit de MGU-K geactiveerd. Hiermee moet de stilvallende auto alsnog op gang komen om gevaarlijke snelheidsverschillen met de rest van het veld te voorkomen.

Naast deze extra aandrijving zorgt het veiligheidssysteem voor de directe activatie van waarschuwingslampjes aan de achterkant en de zijkanten van de betreffende auto. Hiermee worden achteropkomende coureurs gealarmeerd over het plotselinge snelheidsverlies van hun voorganger. Tijdens het raceweekend in Miami wordt deze volledige procedure live getest en geanalyseerd, zonder dat het al als harde regel wordt gehandhaafd. De FIA wil eerst alle data uit Florida verzamelen en onderzoeken of het systeem feilloos functioneert en de risico's bij de start vermindert, voordat de definitieve invoering volgt.

Related image

Directe aanpassingen aan het energiemanagement

De overige aanpassingen waarover overeenstemming is bereikt, worden in Miami wel direct van kracht. Dit betreft onder meer wijzigingen in het energiemanagement, waarbij de maximale herlaadcapaciteit tijdens de kwalificatie is teruggebracht van acht megajoule naar zeven megajoule. Ook is het piekvermogen verhoogd naar 350 kilowatt en wordt de Boost-modus tijdens de race afgetopt op maximaal 150 kilowatt. Voor deze technische ingrepen geldt geen proefperiode; zij maken vanaf de eerste vrije training in Miami onlosmakelijk deel uit van de vernieuwde afspraken voor 2026.

