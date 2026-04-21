Verstappen and the FIA

FIA voert nog niet alle regelwijzigingen door in Miami: dit is waarom

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

De FIA heeft in overleg met de Formule 1-teams en motorfabrikanten diverse wijzigingen in de reglementen goedgekeurd, al worden niet alle aanpassingen direct volledig geïmplementeerd tijdens de Grand Prix van Miami in 2026. Waar de meeste technische updates begin mei van kracht worden, geldt het raceweekend in Florida voor de nieuwe startprocedure uitsluitend als een testfase. Een definitieve verankering in de reglementen volgt pas zodra de data van deze proef uitgebreid is geanalyseerd.

Na verschillende vergaderingen tussen de FIA, de teams, motorfabrikanten en alle andere betrokken partijen werd er ingestemd met het verfijnen van de technische reglementen voor de rest van het seizoen 2026. De ingreep volgt op kritiek van coureurs en zorgen over de veiligheid die ontstonden na de eerste drie races van het kampioenschap. De FIA heeft weliswaar de intentie uitgesproken om de nieuwe afspraken voor de aankomende race in Miami in te voeren, maar voor de procedures rondom de start is bewust een uitzondering gemaakt. Het bestuursorgaan wil het zogeheten 'low power start detection'-systeem eerst in de praktijk beproeven. Op die manier wordt er eerst data van verzameld, voordat er daadwerkelijk consequenties aan worden verbonden.

Systeem moet gevaarlijke situaties bij starts voorkomen

Het specifieke detectiesysteem is ontwikkeld om auto's te herkennen die na het loslaten van de koppeling abnormaal langzaam op gang komen. De roep om een dergelijke veiligheidsmaatregel nam toe, nadat een boel coureurs slechte starts meemaakten in Australië, China en Japan. De bijna-crash tussen Franco Colapinto en Liam Lawson in de seizoensopener is daar een goed voorbeeld van. Zodra het systeem in de toekomst een haperende bolide opmerkt, wordt er automatisch een minimale ondersteuning vanuit de MGU-K geactiveerd. Hiermee moet de stilvallende auto alsnog op gang komen om gevaarlijke snelheidsverschillen met de rest van het veld te voorkomen.

Naast deze extra aandrijving zorgt het veiligheidssysteem voor de directe activatie van waarschuwingslampjes aan de achterkant en de zijkanten van de betreffende auto. Hiermee worden achteropkomende coureurs gealarmeerd over het plotselinge snelheidsverlies van hun voorganger. Tijdens het raceweekend in Miami wordt deze volledige procedure live getest en geanalyseerd, zonder dat het al als harde regel wordt gehandhaafd. De FIA wil eerst alle data uit Florida verzamelen en onderzoeken of het systeem feilloos functioneert en de risico's bij de start vermindert, voordat de definitieve invoering volgt.

Directe aanpassingen aan het energiemanagement

De overige aanpassingen waarover overeenstemming is bereikt, worden in Miami wel direct van kracht. Dit betreft onder meer wijzigingen in het energiemanagement, waarbij de maximale herlaadcapaciteit tijdens de kwalificatie is teruggebracht van acht megajoule naar zeven megajoule. Ook is het piekvermogen verhoogd naar 350 kilowatt en wordt de Boost-modus tijdens de race afgetopt op maximaal 150 kilowatt. Voor deze technische ingrepen geldt geen proefperiode; zij maken vanaf de eerste vrije training in Miami onlosmakelijk deel uit van de vernieuwde afspraken voor 2026.

Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop

  • 2 uur geleden
  • 7
FIA kondigt wijzigingen aan: dit verandert er vanaf de Grand Prix van Miami

  • Gisteren 18:11
  • 11
Red Bull Ford krijgt geen hulp via FIA-regels: dit is juist goed nieuws voor Verstappen

  • 1 uur geleden
FIA-president Ben Sulayem bevestigt aanpassing F1-regels na klachten

  • Gisteren 17:36
  • 5
'Coureurs voelen zich niet gehoord in topoverleg Formule 1 over regelwijzigingen'

  • Gisteren 15:16
  • 4
Russell wijst naar F1-overleg: 'Kleine ingrepen kunnen alles veranderen'

  • Gisteren 19:56
  • 2

Net binnen

12:55
Management Norris grijpt in bij interview en legt hem het zwijgen op
12:07
Red Bull Ford krijgt geen hulp via FIA-regels: dit is juist goed nieuws voor Verstappen
11:25
Strafpunten F1: Lawson ziet punten verdwijnen voor GP Miami gedurende lentestop
10:48
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
10:11
Live
Regerend wereldkampioen Norris verslaat darter Littler voor prestigieuze award | F1 Shorts
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Red Bull Ford krijgt geen hulp via FIA-regels: dit is juist goed nieuws voor Verstappen aduo-reglement

Red Bull Ford krijgt geen hulp via FIA-regels: dit is juist goed nieuws voor Verstappen

1 uur geleden
Onderzoek naar belastingontduiking F1-deelnemers gestart, honderden miljoenen euro's misgelopen italië start onderzoek

Onderzoek naar belastingontduiking F1-deelnemers gestart, honderden miljoenen euro's misgelopen

3 uur geleden
Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan" 24h Nürburgring Qualifiers

Verstappen Racing moest Max tot kalmte manen: "Daarna hield hij zich eraan"

Gisteren 16:12 1
Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden' 24h Nürburgring Qualifiers

Geheim van Verstappen verklapt: 'Op die manier kan hij dichter achter iemand rijden'

Gisteren 09:38 1
