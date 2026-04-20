close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
FIA, Ben Sulayem, socials

FIA stemt vandaag over F1-aanpassingen: "Coureurs hebben waardevolle feedback gegeven"

FIA, Ben Sulayem, socials — Foto: © IMAGO x GPFANS
2 reacties

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Volgens FIA-president Mohammed Ben Sulayem verlopen de gesprekken over de aanpassing van de veelbesproken motorreglementen in de Formule 1 zeer constructief. De topman van de autosportbond meldt dat er de afgelopen weken intensief overleg is gevoerd met de coureurs, teams en motorfabrikanten om de regels rondom het energiemanagement te verfijnen. Na een cruciale bijeenkomst met de teambazen zal er op korte termijn een digitale stemming plaatsvinden over de definitieve voorstellen.

De nieuwe technische reglementen, die aan het begin van dit seizoen hun intrede deden, zorgen voor de nodige discussie in de paddock. Diverse coureurs hebben hun zorgen geuit en input geleverd om de huidige situatie te verbeteren. Ben Sulayem toont zich tevreden over deze wisselwerking. "Ik ben verheugd te kunnen melden dat er een constructieve en op samenwerking gerichte discussie is geweest tussen de FIA en de Formule 1-coureurs, voorafgaand aan de vergadering met de CEO's en teambazen om mogelijke wijzigingen in de reglementen te bespreken", aldus de president. Die vergadering vindt vandaag plaats. Volgens de FIA hebben de coureurs "waardevolle feedback gegeven over aanpassingen die ze noodzakelijk vinden, met name op het gebied van energiemanagement, om de veiligheid en het competitieve karakter van het racen te waarborgen".

Gevaarlijke situaties door 'super clipping'

De roep om aanpassingen komt niet uit de lucht vallen. Na de eerste drie races in Australië, China en Japan is gebleken dat het feit dat coureurs moeten letten op hun batterijniveau ten koste gaat van de actie op de baan. Coureurs zoals Max Verstappen, Carlos Sainz en Liam Lawson gaven aan dat zij zelfs tijdens kwalificatieronden gedwongen worden tot lift-and-coast om energie te besparen. Een groter pijnpunt is het zogeheten super clipping, waarbij het vermogen op de rechte stukken plotseling wegvalt om de batterij te kunnen opladen. Dit fenomeen leidt tot gevaarlijke snelheidsverschillen en speelde een rol bij de crash van Ollie Bearman op Suzuka, toen hij een langzamere Franco Colapinto moest ontwijken.

Stemming bij World Motor Sport Council

Al zullen de F1-bolides in de basis hetzelfde blijven, toch kan er veel aan de software gesleuteld worden om in te grijpen op de zorgen van de teams en coureurs. Ben Sulayem benadrukt dat er snel geschakeld zal worden om de aanpassingen officieel te bekrachtigen. "Na de vergadering [van vandaag] zullen de definitieve voorstellen ter stemming worden voorgelegd aan de World Motor Sport Council via een e-vote", besluit de FIA-president. Deze elektronische stemming van bij de WMSC is vereist om de reglementaire wijzigingen per direct van kracht te laten worden.

Heb jij er vertrouwen in dat de reglementswijzigingen de Formule 1 veiliger en spectaculairder gaan maken?

74 stemmen

