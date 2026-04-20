De Formule 1 overweegt om de pas ingevoerde motorreglementen nu al aan te passen. Het doel is om het racen en de kwalificatie weer wat natuurlijker te laten verlopen. Op dit moment ligt de focus op een elektrisch vermogen van 350 kW, maar er ligt een voorstel om dat terug te brengen naar 300 kW. Maandag komen de teambazen en FIA bijeen om hierover te stemmen.

Sinds de start van dit seizoen is de verhouding tussen de verbrandingsmotor en het elektrische vermogen gelijkgetrokken naar 50/50. Omdat de elektrische output is verdrievoudigd naar 350 kW en de MGU-H is verdwenen, moeten coureurs veel energie terugwinnen via het remmen. Volgens het Italiaanse Autoracer zorgt dat ervoor dat een ronde vol pushen er simpelweg niet meer in zit en het medium analyseert de mogelijke oplossingen. “De coureur kan niet van begin tot eind aanvallen, omdat een deel van de ronde gebruikt moet worden om energie terug te winnen”, klinkt het. In de praktijk leidt dat tot veel zogeheten lift-and-coast en ‘super clipping’, waarbij het vermogen aan het einde van rechte stukken wegvalt om de batterij te sparen.

Minder elektrisch vermogen moet kwalificatie verbeteren

Om dat probleem aan te pakken, wordt gekeken naar een verlaging van het elektrische vermogen naar 300 kW, in combinatie met minder energieterugwinning: 6 megajoule per ronde. In de huidige situatie (350 kW) is de beschikbare energie al na zo’n 28,6 seconden opgebruikt. Dat maakt een ronde op papier misschien iets sneller, zo’n 0,15 tot 0,22 seconden, maar het zorgt ook voor vrij onnatuurlijk rijgedrag. Met 300 kW wordt de energie over ongeveer 33 seconden uitgesmeerd. Daardoor blijft de elektrische ondersteuning langer beschikbaar, neemt het superclipping flink af en voelt de aandrijving een stuk constanter aan.

Zo’n aanpassing kan direct invloed hebben op de krachtsverhoudingen. Met minder elektrisch vermogen komt er automatisch meer nadruk te liggen op de verbrandingsmotor. Teams met een sterke motor hebben daar dus voordeel van, terwijl het hybridesysteem minder kan maskeren. Op dit moment lijkt Mercedes het beste voor elkaar te hebben, al gaan er ook geluiden dat Red Bull Ford juist over de sterkste verbrandingsmotor beschikt en dus kan profiteren van een wijziging.

Daarnaast spelen ook veiligheidszorgen een rol. De snelheidsverschillen tussen auto’s die energie terugwinnen en auto’s die voluit gaan, worden als riskant gezien. Tijdens de vergadering van morgen evalueren de teambazen, de FIA en de FOM de eerste races en bespreken ze of de maximale energie-inzet per ronde omlaag moet. De hoop is dat eventuele aanpassingen het spektakel richting de Grand Prix van Miami in mei al kunnen verbeteren.

Gerelateerd