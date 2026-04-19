Jos Verstappen hoort 'fabeltjes' van McLaren over Lambiase en springt op de socials
Jos Verstappen heeft de uitspraken, en vooral de steekjes onder water, van McLaren-teambaas Andrea Stella over het aantrekken van Gianpiero Lambiase ook gelezen. Jos ‘The Boss’ kon zich op social media niet inhouden en onthult wat volgens hem de ware reden is achter het vertrek van ‘GP’.
Lambiase kondigde vorige week aan dat hij vanaf 2028 onderdeel van McLaren wordt. Daarvoor heeft de race-engineer ook overlegd met het kamp van de viervoudig kampioen. De Red Bull-coureur legde bij Viaplay uit dat Lambiase een bod kreeg dat hij niet kon weigeren en dat hiermee financiële zekerheid voor de familie van ‘GP’ werd gecreëerd, doelend op het bedrag dat McLaren voor de race-engineer overheeft.
Stella ziet fijne werkomgeving als reden voor overstap 'GP'
De Italiaanse teambaas van McLaren vertelde op de website van het team dat er binnen McLaren een ‘gezonde en plezierige werkomgeving’ is gecreëerd en dat dit heeft bijgedragen aan de keuze van Lambiase: “Naast de resultaten van McLaren op de baan en de manier waarop de teamcultuur van buitenaf wordt waargenomen, ben ik ervan overtuigd dat dit heeft bijgedragen aan Gianpiero’s beslissing om zich bij ons aan te sluiten.”
Jos wijst naar financiële vergoeding voor Lambiase
Jos ‘The Boss’ stelt op X dat het simpelweg om lariekoek gaat. Zo zal ‘GP’ uiteraard ook hebben nagedacht over zijn nieuwe werkomgeving, maar volgens de vader van Max Verstappen is er één duidelijke reden voor het vertrek van Lambiase: “Omdat ze hem heel veel geld bieden.”
