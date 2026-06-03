Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zal hij niet aarzelen om in te grijpen in de onderlinge strijd tussen Kimi Antonelli en George Russell. De Oostenrijker stelt dat de twee coureurs vrij mogen racen, maar dat het teambelang altijd vooropstaat.

Het Formule 1-seizoen wordt momenteel gedomineerd door de renstal uit Brackley, die de eerste vijf races van de kalender wist te winnen. De negentienjarige Antonelli gaat aan de leiding in het wereldkampioenschap, terwijl Russell met een achterstand van 43 punten de tweede plek bezet. Tijdens het raceweekend in Montreal liep de spanning tussen de twee hoog op, wat onder meer resulteerde in een lichte touché tijdens de sprintrace en meerdere gevaarlijke momenten in de hoofdrace. Uiteindelijk viel de Britse coureur uit met een mechanisch defect.

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Teambelang voorop

Hoewel het spektakel op de baan positief is voor de sport, kijkt Wolff bij F1i met een kritische blik naar de inhaalacties. “Voordat we het over de race van George of Kimi hebben, is het achteraf altijd makkelijk om te zeggen dat het geweldig was voor het team en de sport en dat we allemaal hebben genoten van het gevecht”, vertelt de teambaas. “Dat is tot op zekere hoogte waar, maar er is een andere kant die we moeten bekijken, namelijk dat het een paar keer erg krap was. Dat Kimi terugschoof en zijn banden blokkeerde, had in een dubbele uitvalbeurt kunnen eindigen. Niet door overagressief rijgedrag naar elkaar toe, maar simpelweg door een fout”, aldus Wolff.

Emoties op de boordradio

Naast de acties op het asfalt was de Oostenrijker ook niet te spreken over de communicatie via de boordradio tijdens de race. Wolff benadrukt dat de focus op het rijden moet liggen. “Als je naar sommige radiocommunicatie luistert, denk ik dat er ruimte is voor verbetering. Het is goed om je hart op de tong te dragen, maar je moet je concentreren op het rijden, dat is belangrijk”, legt hij uit. “Dat is iets wat we intern kunnen oplossen, maar ik waardeer het niet als er op de radio over emoties wordt uitgeweid”, voegt hij daaraan toe.

'De handrem erop'

Ondanks de waarschuwingen snapt de teambaas dat zijn coureurs strijden om de wereldtitel en accepteert hij dat dit gevecht gaande is. Toch trekt hij een duidelijke grens als de concurrentie dichterbij komt of als er kostbare punten op het spel staan. “Als er een situatie is waarin we geloven dat de punten van het team in gevaar komen, of als we zoveel tijd verliezen ten opzichte van onze concurrenten achter ons, dan zullen we geen millimeter aarzelen om de handrem erop te zetten”, besluit Wolff stellig.

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