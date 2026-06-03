Marko geniet van pensioen: "Rustgevender dan ik had verwacht"
Marko geniet van pensioen: "Rustgevender dan ik had verwacht"
Hoewel de 83-jarige Helmut Marko nog altijd een bezig bijtje is, moet hij in gesprek met OE24 erkennen dat het Formule 1-pensioen wel de nodige rust met zich meebrengt. De voormalig adviseur onthult daarnaast dat het vuurtje was gedoofd en dat hij dit nodig had om verder succesvol te blijven.
Marko was door Dietrich Mateschitz aangesteld als adviseur bij het Formule 1-team waar Christian Horner bijna twintig jaar lang de teambaas van was. In die periode werden er diverse wereldtitels gepakt. Toch bleek de afgelopen jaren dat een aantal kopstukken van die succesformule hun biezen hadden gepakt en ook Horner moest er vorig jaar na de race in Silverstone uit. Marko koos er aan het einde van het jaar zelf voor om te vertrekken uit de koningsklasse.
Marko geniet van F1-pensioen
De vrije tijd zorgt voor de nodige rust, zo erkent de Oostenrijker: “Het is rustgevender dan ik had verwacht. Afgezien van het feit dat ik naast mijn hotels in Graz nieuwe projecten heb, kijk ik alleen nog maar naar de kwalificaties en de races.” Ook Marko is niet blij met de huidige regels in de Formule 1. “Dat komt omdat ik moeite heb om enthousiast te worden over het nieuwe reglement. Ook al is het inmiddels aangepast, we zien bij lange na niet het racen dat ik gewend ben en dat de fans willen zien”, gaat hij verder.
Mislopen vijfde titel voor Verstappen
Marko onthult daarnaast dat het mislopen van de vijfde titel voor Verstappen in 2025 hem toch wel pijn heeft gedaan: “Ik wilde absoluut samen met Max de vijfde wereldtitel winnen. Toen dat niet lukte, was het vuur bij mij gedoofd.” Vanaf dat punt wist hij zeker dat hij moest stoppen: “Dat heb je nodig om succesvol te zijn in de F1. Je moet al het andere opzij zetten. Het voortdurende reizen bijvoorbeeld heb ik nooit erg gevonden, maar pas nu merk ik hoe aangenaam het leven ineens is als je niet constant van de ene vlucht naar de andere rent.”
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