Het Formule 1-team van Mercedes moet maandenlang geduld hebben voordat het de defecte batterij van George Russell kan onderzoeken. De Brit viel halverwege de F1 Grand Prix van Canada uit met een technisch probleem, terwijl hij op dat moment aan de leiding van de wedstrijd reed. De terugkeer van het onderdeel naar de fabriek in Brixworth laat lang op zich wachten vanwege allerlei regelgevingen.

Tijdens de race in Montreal liep Russell kostbare punten mis voor het kampioenschap, waarin hij momenteel tegen een achterstand van 43 punten aankijkt ten opzichte van zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Bradley Lord vertelt in de Nu Silver Arrows Radio Show van Mercedes dat de uitvalbeurt hard aankwam. "Het is altijd een vreemd gevoel als je weet dat de ene auto de race heeft gewonnen en de andere is uitgevallen buiten de schuld van de coureur om", stelt de communicatiedirecteur en plaatsvervangend teambaas van Mercedes. "Het is erg moeilijk om echt blij te zijn als je veel punten hebt zien verdampen". De Britse coureur had eerder in het weekend nog de Sprint op zijn naam geschreven. "Het was absoluut niet de schuld van George. Hij reed het hele weekend briljant en zou een zeer verdiende winnaar van de Grand Prix zijn geweest, na zijn twee pole positions en de overwinning in de Sprint", benadrukt Lord.

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Strenge transportregels voor batterijen

De vertraging in het onderzoek wordt veroorzaakt door zeer strikte internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke en potentieel instabiele materialen. Het transport van beschadigde of defecte lithium-ionbatterijen aan boord van vliegtuigen is namelijk verboden, wat betekent dat het onderdeel niet mee kan op de reguliere vrachtvluchten waar Formule 1-teams normaal gebruik van maken. Ook bij transport over zee gelden dezelfde zware maatregelen: er moet eerst absolute zekerheid zijn over de stabiliteit van de batterijcellen voordat deze überhaupt een zeecontainer in mogen.

Volgens Lord ging het om een plotselinge uitval van het ERS-systeem toen Russell bocht acht naderde, wat vervolgens ook de nodige extra schade aan de wagen aanrichtte. "We hebben de auto teruggekregen en konden de module eruit halen. Deze moest een aantal ongebruikelijke veiligheidsprocedures ondergaan en moet nu teruggestuurd worden naar het Verenigd Koninkrijk", legt hij uit. "Het zal daarom enkele maanden duren voordat de hardware terug is. We moeten echt in de data duiken om precies te begrijpen wat er misging, om zo te voorkomen dat dit in de toekomst bij andere modules herhaald wordt." Klantenteams van Mercedes, maar dus ook Mercedes zelf, hebben al meerdere problemen met de batterij gehad in de openingsfase van het seizoen, maar de mogelijkheid krijgen om dit te onderzoeken duurt dus nog maanden.

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Data viel plotseling weg

Dat het team volledig werd overrompeld door het defect, wordt bevestigd door Evan Short, het hoofd van de elektronica bij Mercedes. Hij benadrukt dat er voorafgaand aan de uitvalbeurt geen waarschuwingssignalen zichtbaar waren in de telemetrie. "In dit specifieke geval zagen we heel weinig", aldus Short. "Als we naar de data kijken, is het eerste wat we zien een plotselinge stop in alle kronkelige lijntjes. Natuurlijk is het eerste wat we denken: er is iets mis met mijn laptop."

Pas toen de data op alle schermen in de pitbox wegviel, drong de realiteit door bij de engineers. "Daarna kijk je om je heen en besef je dat niemand meer data heeft", vervolgt Short. "Omdat we meestal niet live naar de televisie kijken, is dat het eerste wat je opmerkt. Pas als je dan een blik op de tv werpt en de auto tot stilstand ziet komen, besef je wat er echt is gebeurd." Omdat het fysieke onderdeel voorlopig niet beschikbaar is, richt het team zich nu volledig op de digitale sporen. "Hoewel we de hardware voorlopig niet terugkrijgen, weet ik zeker dat er aanwijzingen te vinden zijn in de seconden voorafgaand aan de uitvalbeurt", besluit Short.

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