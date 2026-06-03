Leclerc en Ferrari kondigen officiële contractverlenging aan: "Team is tweede familie geworden"
Leclerc en Ferrari kondigen officiële contractverlenging aan: "Team is tweede familie geworden"
Ferrari heeft zojuist officieel aangekondigd dat het contract van Charles Leclerc met meerdere jaren is verlengd. De renstal uit Maranello laat weten dat de Monegask ook de komende seizoenen in de scharlakenrode kleuren van de Scuderia zal uitkomen in het wereldkampioenschap Formule 1. Daarmee verzekert de formatie zich van stabiliteit binnen het huidige tijdperk van de nieuwe technische reglementen, waarbij de coureur het boegbeeld van het team blijft.
De aankondiging volgt op een eerdere verlenging van begin 2024 en benadrukt de langdurige verbintenis tussen beide partijen. Leclerc vormt momenteel een rijdersduo met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. In het huidige kampioenschap bezet de coureur momenteel de derde plaats met 75 punten, waarmee hij nipt voor zijn Britse teamgenoot staat, maar wel een flinke achterstand heeft op Kimi Antonelli. Ferrari staat momenteel tweede in de strijd om de constructeurstitel achter Mercedes.
Ferrari als tweede familie
Voor de hoofdrolspeler zelf voelt de verlenging als een logische stap. "Ik kan niet gelukkiger zijn om deze reis met Ferrari voort te zetten", reageert Leclerc. "Het is voor mij altijd veel meer geweest dan zomaar een team. Het is het team waar ik van houd en waar ik als kind al van droomde om deel van uit te maken, en na al die jaren is het een tweede familie geworden", aldus de Monegask. Hij benadrukt dat hij gelooft in het gezamenlijke doel om de wereldtitel terug naar Maranello te brengen. "Een Ferrari-coureur zijn is een droom, maar het is ook een verantwoordelijkheid die ik nooit als vanzelfsprekend beschouw. Ik zal absoluut alles blijven geven om dit team terug te brengen naar waar het hoort, helemaal aan de top", voegt hij daaraan toe.
Leclerc volledig één met het team
Ook teambaas Frédéric Vasseur toont zich uiterst tevreden met het aanblijven van zijn stercoureur. De Fransman prijst de ontwikkeling van zijn pupil. "Charles maakt al vele jaren deel uit van de Ferrari-familie en deze verlenging voelt voor ons als iets heel natuurlijks", stelt Vasseur. "Gedurende deze seizoenen hebben we hem zien groeien, om niet alleen een van de sterkste coureurs in de Formule 1 te worden, maar ook een persoon die volledig één is met het team en alles wat Ferrari vertegenwoordigt", verklaart de teambaas.
Vasseur benadrukt verder dat Leclercs toewijding cruciaal is voor de renstal. "We waarderen zijn talent, we houden van zijn vastberadenheid en de manier waarop hij elke dag omgaat met de mensen binnen de Scuderia, zowel op als naast de baan. We weten hoeveel dit project voor hem betekent en we zijn blij om te blijven werken aan onze gezamenlijke doelen", besluit Vasseur. Het vernieuwde vertrouwen komt vlak voor de Grand Prix van Monaco, die komend weekend de start van het Europese seizoen markeert.
De duur van het contract is niet bekendgemaakt, behalve dan dat het dus om 'meerdere jaren' gaat.
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