VIDEO | Verstappen waarschuwt voor ongemak: "Denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen" | GPFans Recap
VIDEO | Verstappen waarschuwt voor ongemak: "Denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen" | GPFans Recap
Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing kampt dit seizoen met hevige stuiterproblemen in de RB22 en waarschuwt dat het stratencircuit in het prinsdom een enorme fysieke uitdaging zal worden.
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