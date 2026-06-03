close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
Verstappen in Canada

VIDEO | Verstappen waarschuwt voor ongemak: "Denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen" | GPFans Recap

VIDEO | Verstappen waarschuwt voor ongemak: "Denk dat ik een nieuwe rug ga bestellen" | GPFans Recap

Famke Stevering

Max Verstappen houdt zijn hart vast voor de aankomende Grand Prix van Monaco. De coureur van Red Bull Racing kampt dit seizoen met hevige stuiterproblemen in de RB22 en waarschuwt dat het stratencircuit in het prinsdom een enorme fysieke uitdaging zal worden.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren Aston Martin Grand Prix van Monaco

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans

Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans

  • 3 uur geleden
  • 6
Russell doet openbaring over 'pestkop' Verstappen: "Ik denk oprecht dat hij is veranderd"

Russell doet openbaring over 'pestkop' Verstappen: "Ik denk oprecht dat hij is veranderd"

  • Vandaag 12:36
  • 11
Verstappen maakt zich op voor GP van Monaco: 'Kwalificatie is hier cruciaal'

Verstappen maakt zich op voor GP van Monaco: 'Kwalificatie is hier cruciaal'

  • 3 uur geleden
'Audi, Honda en Ferrari blokkeren motoringreep voor 2027'

'Audi, Honda en Ferrari blokkeren motoringreep voor 2027'

  • 1 uur geleden
  • 1
FIA onthult persconferentieschema voor Monaco: Verstappen donderdag aan de beurt

FIA onthult persconferentieschema voor Monaco: Verstappen donderdag aan de beurt

  • Vandaag 14:39
Hebben ze verkeerd geteld? Waarom McLaren 1000e Grand Prix viert in 999e F1-race Live

Hebben ze verkeerd geteld? Waarom McLaren 1000e Grand Prix viert in 999e F1-race

  • Vandaag 13:23

Net binnen

17:49
'Audi, Honda en Ferrari blokkeren motoringreep voor 2027'
17:01
FIA past avondklok aan tijdens Grand Prix-weekend in Monaco
16:07
Verstappen maakt zich op voor GP van Monaco: 'Kwalificatie is hier cruciaal'
15:22
Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans
14:39
FIA onthult persconferentieschema voor Monaco: Verstappen donderdag aan de beurt
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Mercedes mag kapotte batterij Russell nog niet onderzoeken: "Daarom duurt het enkele maanden" logistiek drama

Mercedes mag kapotte batterij Russell nog niet onderzoeken: "Daarom duurt het enkele maanden"

Vandaag 09:57 1
F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen testdagen

F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen

Vandaag 09:18
Leclerc en Ferrari kondigen officiële contractverlenging aan: "Team is tweede familie geworden" toekomst leclerc bevestigd

Leclerc en Ferrari kondigen officiële contractverlenging aan: "Team is tweede familie geworden"

Vandaag 08:44 1
Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max" Max Verstappen

Audi jaagt bewust niet op Verstappen: "We zijn als team niet klaar voor Max"

Gisteren 11:21 1
Ontdek het op Google Play
x