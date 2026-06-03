Het raceweekend in Monaco komt er langzaam maar zeker aan. In aanloop daarnaartoe komen er weer een heleboel nieuwtjes naar buiten en het meest gelezen nieuws van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Vandaag maakte de F1 Commission bekend dat het instemt met een aantal wijzigingen voor 2027, maar dat een akkoord over een grote ingreep in de huidige motoren nog altijd niet is bereikt. Charles Leclerc tekent een contractverlenging bij Ferrari en goed nieuws voor Formule 1-fans die geen abonnement hebben: de Grand Prix van Monaco is dit weekend gratis te zien. Dit is de GPFans Recap van woensdag 3 juni.

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'Audi, Honda en Ferrari blokkeren motoringreep voor 2027'

Afgelopen dinsdag konden de motorleveranciers geen akkoord bereiken over hoe de motoren van 2027 eruit moeten zien, waarbij Audi, Honda en Ferrari de grootste spelbrekers zijn, zo meldt het Duitse Auto Motor und Sport. Het onderwerp is al wekenlang een terugkerend thema en Max Verstappen heeft zelfs zijn toekomst verbonden aan het mogelijk uitblijven van veranderingen. Alles lezen over de stand van zaken? Klik hier!

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Leclerc en Ferrari kondigen officiële contractverlenging aan: "Team is tweede familie geworden"

Ferrari heeft zojuist officieel aangekondigd dat het contract van Charles Leclerc met meerdere jaren is verlengd. De renstal uit Maranello laat weten dat de Monegask ook de komende seizoenen in de scharlakenrode kleuren van de Scuderia zal uitkomen in het wereldkampioenschap Formule 1. Daarmee verzekert de formatie zich van stabiliteit binnen het huidige tijdperk van de nieuwe technische reglementen, waarbij de coureur het boegbeeld van het team blijft. Alles lezen over de contractverlenging van Leclerc? Klik hier!

F1 Commission stemt in met regelwijzigingen 2027 en komt update rondom testdagen

De Formule 1-teams krijgen in de aanloop naar het seizoen 2027 een extra dag de tijd om hun bolides aan de tand te voelen. Tijdens een bijeenkomst van de F1 Commission in Londen is besloten om het aantal wintertestdagen uit te breiden van drie naar vier. De vergadering in de Engelse hoofdstad stond dinsdag onder leiding van Formule 1-CEO Stefano Domenicali en Nikolas Tombazis, het hoofd van de single seater-afdeling van de FIA. Alles lezen over de wijziging? Klik hier

Grand Prix van Monaco gratis te zien voor Nederlandse F1-fans

Nederlandse Formule 1-fans kunnen aankomend weekend de Grand Prix van Monaco gratis bekijken. De Duitse zender RTL heeft namelijk een sublicentie weten te bemachtigen voor de race in het prinsdom en zendt zowel de kwalificatie als de race uit op het open net. Alles lezen over de gratis optie? Klik hier!

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Wolff waarschuwt Mercedes-duo voor onderlinge strijd: 'Zetten de handrem erop als het moet'

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zal hij niet aarzelen om in te grijpen in de onderlinge strijd tussen Kimi Antonelli en George Russell. De Oostenrijker stelt dat de twee coureurs vrij mogen racen, maar dat het teambelang altijd vooropstaat. Lezen hoe Wolff het rijdersduo laat racen? Klik hier!

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