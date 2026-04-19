Volgens McLaren-teambaas Andrea Stella is er niets waar van de geruchten over een mogelijke overstap naar Ferrari. De Italiaan stelt dat de recente speculaties over astronomische salarissen en getekende voorcontracten hem vooral aan het lachen hebben gemaakt. Dat laat hij weten in een interview op de officiële kanalen van zijn team.

De geruchtenmolen kwam eerder deze maand op gang na de aankondiging dat Gianpiero Lambiase de overstap maakt van Red Bull Racing naar McLaren. Omdat Lambiase de rol van Chief Racing Officer op zich neemt en daarmee taken overneemt die Stella momenteel nog zelf uitvoert, werd er in de paddock gespeculeerd dat de teambaas mogelijk op weg zou zijn naar de uitgang in Woking. Een terugkeer naar Ferrari, waar hij in het verleden al jarenlang werkte, werd daarbij als mogelijke bestemming genoemd.

Vroege start silly season

Stella lacht om geruchten Ferrari

Stella verwijst de verhalen echter resoluut naar het rijk der fabelen. "Eerlijk gezegd hebben sommige van de recente geruchten, waaronder die over astronomische salarissen en mythische voorcontracten, me doen glimlachen", aldus de teambaas. Hij benadrukt dat het speculeren over transfers dit jaar opvallend snel is begonnen. "Het lijkt er bijna op alsof het 'silly season', dat normaal gesproken voor de zomer begint, vroeg is gearriveerd", vervolgt Stella. "Ik ben inmiddels wel gewend aan dit soort dingen en neem het met een glimlach op."

De positie van Stella bij McLaren is de afgelopen jaren juist flink verstevigd. Sinds hij eind 2022 het stokje overnam van Andreas Seidl, heeft het team een sterke sportieve opmars doorgemaakt. Dit resulteerde in augustus 2024 in een meerjarige contractverlenging, waardoor hij nog tot ver in het nieuwe reglementaire tijdperk aan de renstal verbonden is.

Om de situatie rondom de geruchten te verduidelijken, bedient de teambaas zich van een opvallende metafoor over de werksfeer binnen zijn team. "Het lijkt er bijna op alsof een jaloerse banketbakker heeft geprobeerd de bereiding van een goed dessert in de McLaren-patisserie te verpesten", stelt Stella. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over de impact van de speculaties op zijn team. "We weten echter heel goed hoe we de goede ingrediënten moeten onderscheiden van de vergiftigde koekjes", besluit hij stellig.

Vasseur lijkt ook stevig in het zadel te zitten

Ook vanuit Maranello is er geen enkele officiële bevestiging gekomen van een mogelijke interesse in de diensten van Stella. Hoewel Ferrari-voorzitter John Elkann onlangs de druk op het Formule 1-project heeft opgevoerd, beschikt de huidige teambaas Frédéric Vasseur nog altijd over een contract dat tot minimaal eind 2027 doorloopt.

