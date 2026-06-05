LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix van Monaco: Ferrari sterk in VT1, Verstappen op P3
LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix van Monaco: Ferrari sterk in VT1, Verstappen op P3
Welkom bij dit liveblog over de eerste vrije training in Monaco. De teams maken zich op voor het eerste Europese Formule 1-weekend van het jaar en via dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens deze sessie.
LIVE | VT1 Grand Prix van Monaco
Afgevlagd
De zwart-witgeblokte vlag hangt nu ook officieel uit. Daarmee zit de sessie erop en gaan we ons opmaken voor VT2. Die start om 17:00 uur. We zien je dan graag terug.
Herstart
De baan wordt weer vrijgegeven en dat is om de coureurs nog de tijd te geven voor de proefstarts, maar tijdsverbeteringen gaan we niet krijgen, want de sessie zit erop.
Alonso
De tweede rode vlag wordt gezwaaid vanwege de onderdelen van Alonso. De Spanjaard kon bij het uitkomen van de tunnel de Aston Martin nog maar net bedwingen, maar zag de achterkant van de auto tegen de vangrails aankomen. Er liggen momenteel onderdelen op de baan die moeten worden verwijderd, maar er staat nog maar 1 minuut op de klok. Krijgen we nog een herstart?
Gele vlag
De gele vlag hangt uit en dat komt omdat er een stukje van een Aston Martin op de baan ligt, zo lijkt het. Het gaat om het gedeelte bij het uitkomen van de tunnel. De rode vlag hangt opnieuw uit.
Lawson
Lawson raakte de muur, zo laat hij weten en is ook te zien op de beelden. De Nieuw-Zeelander liep echter minimale schade op en kan richting de pitbox rijden.
Ferrari's
De Ferrari’s gaan weer een tandje sneller. Leclerc gaat met een 1:13.978 naar P1. Hamilton staat daar twee tienden achter. Ook Verstappen is aan het pushen, maar komt met een 1:14.491 nog altijd vijf tienden tekort.
Monaco
Op de gele band haalt Verstappen wat van zijn tijd af. Met een 1:14.938 springt hij naar P3, maar het gat richting Antonelli op P1 is vier tienden van een seconde.
Verstappen
Max Verstappen is nu ook op de mediumbanden terug te vinden. De Nederlander bezet momenteel P7, maar heeft nog niet aangezet voor een snelle ronde op geel.
Groene vlag
De wagen van Hadjar is geborgen en de vangrails zijn gecontroleerd en de groene vlag hangt weer uit. Met nog 16 minuten te gaan wordt de sessie hervat.
Hadjar
Uit de herhaling wordt duidelijk dat Hadjar al onbalans had bij het ingaan van de chicane bij ‘het zwembad’. De Fransman probeerde de achterkant van de RB22 nog op te vangen, maar had beter de chicane kunnen afsteken om zijn wagen te beschermen. Een lastige start voor de Red Bull-coureur.
Code rood!
Isack Hadjar heeft de twijfelachtige eer om in de muur te klappen. De Fransman klapt voorwaarts in de vangrails en daarmee is zijn sessie voorbij. De rode vlag hangt daarom uit.
Mercedes
Op de mediumbanden lukt het Antonelli wel. Met een 1:14.537 springt hij naar P1.
Mercedes
Monaco lijkt de eerste baan te gaan worden waar Mercedes niet zo makkelijk naar de overwinning kan rijden. Het is slechts VT1, maar Antonelli (P3) kan momenteel niet aan de tijden van Leclerc komen en staat een halve seconde achter het duo van Ferrari.
Hamilton
Hamilton schoot even rechtdoor in bocht één. De zevenvoudig kampioen blokkeerde zijn voorbanden, maar kan uiteindelijk zijn weg vervolgen.
Verstappen niet blij met harde banden
Verstappen klaagt over de banden die in zijn ogen ‘dood’ zijn. De harde banden onder de RB22 hebben inmiddels 15 rondjes afgelegd.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris
- 38 minuten geleden
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad
Thuisheld Leclerc snelste in eerste vrije training voor GP Monaco, Hadjar en Alonso crashen
Stel GPFans in als voorkeursbron op Google en win een schaalmodelhelm van Max Verstappen
Net binnen
LIVE | Tweede vrije training GP Monaco: Verstappen snelste op softs, einde sessie Norris
- 38 minuten geleden
FIA sluit onderzoeken af en velt oordeel over Russell, Leclerc en Lindblad
- 54 minuten geleden
'F1 past motorplan aan na verzet Ferrari: akkoord wordt in Spanje verwacht'
- 1 uur geleden
- 1
Verstappen benaderd voor nieuw contract maar tekent nog niet: 'Eerst dít nog beslissen'
- 1 uur geleden
Teammaten Bearman en Ocon bekvechten tijdens eerste training Monaco: "Wat een idioot!"
- 2 uur geleden
FIA roept vier coureurs op het matje na VT1 in Monaco
- 2 uur geleden
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
LIVE | Ravenol-AMG leidt slotfase na Verstappen-exit: volg hier updates, uitzending en onboard
- 17 mei
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Alonso: "We hebben besloten de pijn te stoppen"
- 27 mei