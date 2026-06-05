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Verstappen during FP1 in Monaco

LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix van Monaco: Ferrari sterk in VT1, Verstappen op P3

Verstappen during FP1 in Monaco — Foto: © IMAGO

LIVE (gesloten) | VT1 Grand Prix van Monaco: Ferrari sterk in VT1, Verstappen op P3

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Welkom bij dit liveblog over de eerste vrije training in Monaco. De teams maken zich op voor het eerste Europese Formule 1-weekend van het jaar en via dit liveblog blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen tijdens deze sessie.

LIVE | VT1 Grand Prix van Monaco

Sorteer op:

3u geleden

14:31

Afgevlagd

De zwart-witgeblokte vlag hangt nu ook officieel uit. Daarmee zit de sessie erop en gaan we ons opmaken voor VT2. Die start om 17:00 uur. We zien je dan graag terug.

3u geleden

14:30

Herstart

De baan wordt weer vrijgegeven en dat is om de coureurs nog de tijd te geven voor de proefstarts, maar tijdsverbeteringen gaan we niet krijgen, want de sessie zit erop.

3u geleden

14:29

Alonso

De tweede rode vlag wordt gezwaaid vanwege de onderdelen van Alonso. De Spanjaard kon bij het uitkomen van de tunnel de Aston Martin nog maar net bedwingen, maar zag de achterkant van de auto tegen de vangrails aankomen. Er liggen momenteel onderdelen op de baan die moeten worden verwijderd, maar er staat nog maar 1 minuut op de klok. Krijgen we nog een herstart?

3u geleden

14:27

Gele vlag

De gele vlag hangt uit en dat komt omdat er een stukje van een Aston Martin op de baan ligt, zo lijkt het. Het gaat om het gedeelte bij het uitkomen van de tunnel. De rode vlag hangt opnieuw uit.

3u geleden

14:25

Lawson

Lawson raakte de muur, zo laat hij weten en is ook te zien op de beelden. De Nieuw-Zeelander liep echter minimale schade op en kan richting de pitbox rijden.

3u geleden

14:23

Ferrari's

De Ferrari’s gaan weer een tandje sneller. Leclerc gaat met een 1:13.978 naar P1. Hamilton staat daar twee tienden achter. Ook Verstappen is aan het pushen, maar komt met een 1:14.491 nog altijd vijf tienden tekort.

3u geleden

14:20

Monaco

Op de gele band haalt Verstappen wat van zijn tijd af. Met een 1:14.938 springt hij naar P3, maar het gat richting Antonelli op P1 is vier tienden van een seconde.

3u geleden

14:17

Verstappen

Max Verstappen is nu ook op de mediumbanden terug te vinden. De Nederlander bezet momenteel P7, maar heeft nog niet aangezet voor een snelle ronde op geel.

3u geleden

14:14

Groene vlag

De wagen van Hadjar is geborgen en de vangrails zijn gecontroleerd en de groene vlag hangt weer uit. Met nog 16 minuten te gaan wordt de sessie hervat.

3u geleden

14:09

Hadjar

Uit de herhaling wordt duidelijk dat Hadjar al onbalans had bij het ingaan van de chicane bij ‘het zwembad’. De Fransman probeerde de achterkant van de RB22 nog op te vangen, maar had beter de chicane kunnen afsteken om zijn wagen te beschermen. Een lastige start voor de Red Bull-coureur.

3u geleden

14:07

Code rood!

Isack Hadjar heeft de twijfelachtige eer om in de muur te klappen. De Fransman klapt voorwaarts in de vangrails en daarmee is zijn sessie voorbij. De rode vlag hangt daarom uit.

4u geleden

14:03

Mercedes

Op de mediumbanden lukt het Antonelli wel. Met een 1:14.537 springt hij naar P1.

4u geleden

13:59

Mercedes

Monaco lijkt de eerste baan te gaan worden waar Mercedes niet zo makkelijk naar de overwinning kan rijden. Het is slechts VT1, maar Antonelli (P3) kan momenteel niet aan de tijden van Leclerc komen en staat een halve seconde achter het duo van Ferrari.

4u geleden

13:58

Hamilton

Hamilton schoot even rechtdoor in bocht één. De zevenvoudig kampioen blokkeerde zijn voorbanden, maar kan uiteindelijk zijn weg vervolgen.

4u geleden

13:56

Verstappen niet blij met harde banden

Verstappen klaagt over de banden die in zijn ogen ‘dood’ zijn. De harde banden onder de RB22 hebben inmiddels 15 rondjes afgelegd.

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