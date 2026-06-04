Lando Norris en Charles Leclerc moeten zich vrijdagochtend melden bij de stewards tijdens het raceweekend in Monaco. De regerend wereldkampioen en de coureur van Ferrari worden op het matje geroepen vanwege een ongebruikelijke overtreding van de reglementen rondom de officiële persconferentie.

Het duo wordt verdacht van het overtreden van artikel B10.1.1a van de sportieve reglementen. Deze regel gaat specifiek over het te laat verschijnen bij de officiële persmomenten van de autosportbond FIA. Zowel de Brit als de Monegask was vandaag ingedeeld in de eerste van twee groepen tijdens de zogeheten mediadag in Monte Carlo. Leclerc wordt morgenochtend om 10:00 uur lokale tijd bij de wedstrijdleiding verwacht, waarna de McLaren-coureur tien minuten later aan de beurt is.

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Mogelijke straf voor laatkomers?

Een dergelijke overtreding leidt in de Formule 1 zelden tot zware sancties. In het verleden bleef het te laat arriveren bij een persconferentie vaak onbestraft, of werd de zaak afgedaan met een officiële reprimande voor de desbetreffende coureur. Voor Norris, die momenteel de vijfde plaats in het kampioenschap bezet en vorig jaar de race in het prinsdom wist te winnen, en thuisrijder Leclerc is het in ieder geval een ongewoon begin van het raceweekend.

?Eentje in de categorie bijzonder: Leclerc en Norris moeten zich nog vóór het raceweekend in Monaco melden bij de stewards! Reden? Te laat komen op de persconferentie! pic.twitter.com/4lFrx8hwlW — GPFans NL (@GPFansNL) June 4, 2026

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