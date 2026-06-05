De organisatie in Monaco wil niets aan het toeval overlaten, zo blijkt. De journalisten in het mediacentrum werden namelijk geconfronteerd met een explosievenhond die kan worden ingezet. De viervoeter zal het hele weekend rondlopen rondom het circuit.

Hoewel de veiligheid tijdens de Grands Prix de afgelopen jaren wel gegarandeerd is gebleken, laten de organisatoren niets aan het toeval over. Toch is er in de voorbije jaren weleens een incident geweest, maar dan ging het voornamelijk om fans die op de baan waren gekomen, zoals bijvoorbeeld enkele jaren geleden tijdens de wedstrijd in Australië.

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Explosievenhond

Een bommelding komt niet zo vaak voor, maar de organisatie in Monaco heeft daar dus een troefkaart voor rondlopen.

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