Charles Leclerc en Lando Norris moesten zich melden bij de FIA, omdat het duo te laat was bij de persconferentie in Monaco. Hoewel het slechts een kleine overtreding lijkt, heeft de FIA er toch een heel document voor opgesteld en is er zelfs een straf uitgedeeld.

Het duo moest donderdag tijdens de mediadag verschijnen bij de officiële persconferentie van de FIA. De lokale, maar ook gebruikelijke Formule 1-media is daar doorgaans bij aanwezig om vooruit te blikken op het raceweekend. Dat die momenten voor de FIA belangrijk zijn, bleek eerder al toen het taalgebruik van Max Verstappen ter discussie stond en de Nederlander uiteindelijk een taakstraf kreeg voor het gebruik van het woord ‘f*cked’.

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Boete voor het duo

In Monaco waren het Leclerc en Norris die zich mochten melden bij de FIA. Het duo was namelijk te laat aangeschoven en dat is nu eenmaal een overtreding van artikel B10.1.1.a van de FIA F1-reglementen en artikelen 12.2.1.i en 12.2.1.p van de FIA International Sporting Code. Norris en Leclerc kwamen beiden te laat door eerdere verplichtingen, zo vertelden zij aan de stewards: “Er wordt opgemerkt dat, in overeenstemming met artikel 9.15.1 van de FIA International Sporting Code, de deelnemer verantwoordelijk is voor de acties van zijn coureur. Daarom wordt de straf opgelegd aan de deelnemer.” Beide mannen ontvangen een boete van 5.000 euro voor de overtreding.

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