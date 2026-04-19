Het was het weekend van de 24h Nürburgring Qualifiers op de Nordschleife. Vandaag zagen we een gebeurtenisrijke race en de meest gelezen nieuwtjes van vandaag vind je terug in deze GPFans Recap.

Christopher Haase wist Race 2 van de 24h Nürburgring Qualifiers te winnen en voor het team van Max Verstappen zat er niet meer dan een 39e plek in na schade aan de wagen. Toch heeft het team mogelijk een slim trucje uitgehaald om eventuele BoP te voorkomen en Toto Wolff maakt zich volgens een F1-journalist mogelijk op voor een vertrek bij het Duitse Formule 1-team. Dit is de GPFans Recap van zondag 19 april.

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

Christopher Haase zegevierde in Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers samen met Ben Green en Alexander Sims. Na de wedstrijd heeft de Audi-coureur van Scherer Sport PHX het nauwelijks over zichzelf. Hij is vooral lovend over Max Verstappen. De hele uitspraak van Haase lezen? Klik hier!

Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade

Ben Green, Christopher Haase en Alexander Sims hebben Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers op hun naam geschreven. Het Audi-trio van Scherer Sport PHX streed in de eerste helft van de wedstrijd met Max Verstappen, totdat de Red Bull F1-coureur de garage moest bezoeken met schade. Pech dus voor Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer. Lezen hoe Race 2 verliep? Klik hier!

Verstappen lijkt slim trucje te verklappen: "Ze wilden me niet in de auto zetten"

Max Verstappen onthult dat zijn team hem absoluut niet wilde laten deelnemen aan de Top Qualifying tijdens de 24h Nürburgring Qualifiers op de Nordschleife. De Nederlander vond dat geen probleem en geeft aan dat een poleposition nu misschien zelfs een nadeel zou zijn met het oog op de 24-uursrace. De hele uitspraak van Verstappen lezen? Klik hier!

Wolff lijkt vertrek bij Mercedes voor te bereiden na verkoop aandelen

Toto Wolff is mogelijk bezig aan zijn laatste jaren als teambaas van Mercedes. Hoewel de Duitse renstal de Formule 1 momenteel domineert, voorspelt journalist Nate Saunders dat de Oostenrijker langzaam toewerkt naar een vertrek bij het team waar hij sinds 2013 de scepter zwaait. De recente verkoop van een deel van zijn aandelen zou een belangrijke indicatie zijn dat Wolff zijn toekomst op termijn buiten de pitmuur zoekt. Alles lezen over het scenario dat Nate Saunders schetst? Klik hier!

Charoudin verbaasd over gedrag enkele fans na dodelijk ongeval op de Nordschleife

Misha Charoudin is logischerwijs aangeslagen nadat één van zijn vrienden, en ook een gerespecteerd coureur, Juha Miettinen, bij een megacrash op de Nordschleife is overleden. Charoudin laat zijn gedachten de vrije loop op zijn eigen YouTube-kanaal en stipt daarbij ook kort het gedrag van enkele fans aan, die wonderbaarlijk genoeg alleen aan hun eigen portemonnee denken. Lezen wat Charoudin is opgevallen? Klik hier!

