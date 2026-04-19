Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade
Ben Green, Christopher Haase en Alexander Sims hebben Race 2 van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers op hun naam geschreven. Het Audi-trio van Scherer Sport PHX streed in de eerste helft van de wedstrijd met Max Verstappen, totdat de Red Bull F1-coureur de garage moest bezoeken met schade. Pech dus voor Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer.
Dennis Marschall (Realize Kondo with Rinaldi-Ferrari) begon vanaf de pole position na een geweldige Top Qualifying-ronde van Thierry Vermeulen. Na anderhalve ronde pakte Christopher Haase (Scherer Sport PHX-Audi) de leiding af met een gewaagde actie in Kesselchen. Verstappen probeerde met de Audi mee te komen en ging van de vijfde naar de tweede plek door Marschall, Thomas Preining (Manthey-Porsche) en Moritz Kranz (Gamota-BMW) in te halen. Mirko Bortolotti (Red Bull ABT-Lamborghini) had de snelheid er ook goed te pakken en schoof na drie ronden op van P12 naar P3 om zo de jacht in te zetten op Haase en Verstappen. In ronde vier haalde de viervoudig wereldkampioen Haase in richting Schwedenkreuz en nam de eerste plek over.
Vermeulen niet in actie
De twee gingen meermaals zij-aan-zij, maar elke keer sloeg Verstappen de Duitser in de Audi af. Marschall crashte bij Brünnchen richting het einde van de eerste stint na contact met de Renazzo-Cayman van Daniel en Markus Nölken uit de Cup 3-klasse. Vermeulen zou dus niet in actie komen. Datzelfde gold overigens ook voor Morris Schuring, wiens teamgenoot Sven Müller de Falken-Porsche zodanig had beschadigd in Top Qualifying dat ze niet mee konden doen aan de race.
Verstappen kwam een ronde eerder binnen dan Haase om zo een pitstop van 20 seconden korter te mogen doen. Op die manier zou hij wat tijd op de baan binnen. De voorsprong van de Limburger was een halve minuut geworden op Haases teamgenoot Alexander Sims. De vreugde was echter van korte duur, toen hij na 38 minuten alweer binnenkwam. De splitter bleek te zijn afgebroken.
Ook bij Verstappen grote problemen
"We weten nog niet precies hoe het is gebeurd, maar de splitter is beschadigd", verklaarde Steve Buschmann tegenover onder andere GPFans. Hij is de Director of Operations of Winward Racing, die de Verstappen-bolide runt. "We besloten daarom de auto naar de garage te brengen, voordat er iets ergers zou gebeuren. We gaan het nu proberen te repareren en de rest van de race zullen we als een soort testsessie gebruiken."
Verstappen voegde bij Viaplay toe: "In de tweede ronde van mijn tweede stint kwamen er ineens heel veel vibraties. Toen begon de splitter ook ineens heel hard te klapperen. Op dat moment wist ik dat die afgebroken was. Dat was heel vreemd. Ik heb niemand aangeraakt, dus ik weet niet hoe het is gebeurd. We moeten zien waar het precies mis is gegaan."
Zege voor Audi, P39 voor Verstappen
De schade bij Verstappen maakte de weg vrij voor Haase om comfortabel te winnen samen met Sims en Ben Green. Het was de laatstgenoemde die de laatste twee stints op zich nam. De Brit kwam 28.024 seconden eerder aan de finish dan de Red Bull ABT-Lamborghini van Bortolotti, Luca Engstler en Patric Niederhauser.
Er was een geweldige strijd om het laatste plekje op het podium tussen de Manthey-Porsche en de Ravenol-Mercedes-AMG. Het waren Matt Campbell en Thomas Preining in de 'Grello'-wagen die nipt Maro Engel, Fabian Schiller en Luca Stolz konden verslaan. Het Ravenol-trio moest tijdens de laatste stop een straf van 32 seconden incasseren, omdat een eerdere pitstop te snel was gegaan, en dat heeft ze het podium gekost.
Max Hesse, Jordan Pepper en Kelvin van der Linde van ROWE Racing completeerden de top vijf voor de andere BMW van Schubert Motorsport-duo Charles Weerts en Ugo de Wilde. De BMW M4 Touring 24H werd indrukwekkend zevende dankzij Jens Klingmann, Connor De Phillippi en Neil Verhagen.
Jannes Fittje, Jay Mo Härtling en Kenneth Heyer waren lange tijd op weg naar een algemene top vijf, maar het wordt uiteindelijk P8. Wel winnen de mannen van Schnitzelalm Racing de Pro-Am-klasse binnen de SP 9-categorie voor de Gamota-BMW van David Jahn, Moritz Kranz en Antal Zsigó.
Auer en Verstappen zijn op P39 algemeen gefinisht, nadat de schade aan de splitter meer dan 28 minuten kostte om te repareren.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Veel gelezen
