Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Dit is de voorlopige startopstelling van de Grand Prix van Barcelona-Catalonië
De kwalificatie in Barcelona zit erop en George Russell heeft het momentum weer te pakken. De Engelsman was zaterdag de snelste in Spanje en zal zondag vanaf poleposition mogen starten.
Dat doet Russell naast voormalig teamgenoot Lewis Hamilton, die minder dan één tiende tekortkwam op de tijd van zijn landgenoot. Kimi Antonelli zal vanaf de tweede rij moeten starten en doet dat naast regerend wereldkampioen Lando Norris vanaf P4. Op plek vijf vinden we Max Verstappen terug, die aangaf dat de wagen eigenlijk helemaal niet deed wat hij wilde. Teamgenoot Isack Hadjar vertrekt zondag vanaf P6 en staat naast Oscar Piastri op de zevende positie. Nico Hülkenberg gooit met Audi hoge ogen op P9 en Charles Leclerc kon in Q3 geen tijd neerzetten na zijn klapper in de muur en vertrekt voorlopig vanaf P10.
Voorlopige startopstelling Grand Prix van Barcelona-Catalonië
Arvid Lindblad is op P11 de eerste Racing Bulls-coureur en Gabriel Bortoleto mag de wedstrijd aanvangen vanaf P12. Franco Colapinto troefde teamgenoot Pierre Gasly af op P13 en staat één plekje voor de Fransman. Oliver Bearman is de beste Haas op P14 en Carlos Sainz is dat voor Williams, maar dan op P16. Esteban Ocon wist niet verder te komen dan de zeventiende stek en Alexander Albon vangt de Grand Prix aan vanaf de achttiende plek. Sergio Pérez is de snelste Cadillac op P19, voor teamgenoot Valtteri Bottas. Lance Stroll mag op P21 starten; hij wist namelijk voor het eerst in lange tijd teamgenoot Fernando Alonso te verslaan, die uitgerekend in zijn thuisweekend vanaf de laatste plek zal moeten starten.
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