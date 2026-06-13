Leclerc snoeihard voor zichzelf na klapper in de muur: 'Het is geen pech, het komt door mij'
Leclerc snoeihard voor zichzelf na klapper in de muur: 'Het is geen pech, het komt door mij'
Voor Charles Leclerc is een aardig weekend voorlopig in mineur geëindigd. Hoewel er op zondag natuurlijk nog punten te verdienen zijn, kan de Monegask na afloop van zijn crash tijdens de kwalificatie alleen maar met een beschuldigende vinger naar zichzelf wijzen.
Ferrari had ook in Barcelona de snelheid. George Russell pakte weliswaar de poleposition, maar Lewis Hamilton wist op P2 aan te sluiten op minder dan een tiende van een seconde. Ook in Monaco was Hamilton goed onderweg en momenteel is hij de sterkere van het Ferrari-duo. Leclerc wist dat hij in Spanje aan de bak moest, waardoor de teleurstelling na zijn crash in Q3 des te groter is.
Leclerc kritisch op eigen handelen
Tegenover Viaplay steekt Leclerc de hand in eigen boezem: "Het is geen pech, het komt door mij. Het is gewoon niet goed genoeg en ik schaam me dat ik hier moet komen om over zo'n moment te praten. De laatste drie weekenden waren al erg lastig om überhaupt prestaties te vinden, met de problemen waar ik al een tijdje mee kamp."
Weekend ging goed, tot aan Q3
In aanloop naar dit weekend veranderde Leclerc zijn remmen en hoewel dat beter aanvoelt, is hij nog lang niet waar hij wil zijn: "Er zijn voor dit weekend een aantal dingen veranderd en het gevoel is al beter. Dit was het weekend waarin ik alles bij elkaar had moeten brengen. Toen ik aan de kwalificatie begon, voelde het goed en toen knalde ik de muur in. Onacceptabel. Ik schaam me ervoor."
Over de crash zelf legt Leclerc uit: "Het was de enige bocht op de baan waar ik niet echt de snelste was. Ik wist dat ik alles perfect moest doen. Ik nam veel meer snelheid mee, maar dat werkte duidelijk niet."
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
LIVE (gesloten) | Kwalificatie GP Barcelona: Leclerc crasht hard, Mercedes en Hamilton strijden om pole
- 3 uur geleden
Antonelli komt met tirade op boardradio en moet bij stewards zijn rijgedrag verantwoorden
- Vandaag 13:52
- 7
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"
Russell pakt pole voor Hamilton in Barcelona, Verstappen komt drie tienden tekort
Alonso gelinkt aan rentree bij F1-team van Alpine in 2027
Verstappen reageert op mysterieuze ontmoeting met Red Bull-top in Oostenrijk
Net binnen
Mekies ziet toch lichtpuntje voor Verstappen en Hadjar na kwalificatie
- 23 minuten geleden
Verstappen sluit verdere Nürburgring-deelnames dit jaar uit: "Botst met GT World Challenge"
- 54 minuten geleden
Leclerc snoeihard voor zichzelf na klapper in de muur: 'Het is geen pech, het komt door mij'
- 1 uur geleden
Verstappen gelaten na P5 en wijst naar 'rare' RB22: 'Het is het hele weekend al zo'
- 1 uur geleden
- 1
Hamilton verbaasd na P2 in kwalificatie: "Ik dacht, jeetje, waar ga ik de pace vandaan halen?"
- 1 uur geleden
Russell slaat terug naar Antonelli en pakt pole: 'Ik word weer mijn oude zelf'
- 1 uur geleden
- 2
Veel gelezen
Strafpunten F1: de stand van zaken in aanloop naar de race in Monaco dit weekend
- 2 juni
Rosato lovend over "pure boef" Jos Verstappen: "Hij heeft een beest gecreëerd"
- 27 mei
Stukje tape komt McLaren heel duur te staan: FIA bevestigt straf na stilvallen Norris
- 5 juni
Norris spoelt kater van GP Canada weg met bezoekje aan Indy 500 met Daniel Ricciardo
- 25 mei
Hamilton genoot van aanwezigheid moeder in Canada: "Wil haar ieder weekend erbij hebben"
- 25 mei
Verstappen krijgt lachers op de hand in perszaal Monaco met advies voor Antonelli
- 7 juni