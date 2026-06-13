Voor Charles Leclerc is een aardig weekend voorlopig in mineur geëindigd. Hoewel er op zondag natuurlijk nog punten te verdienen zijn, kan de Monegask na afloop van zijn crash tijdens de kwalificatie alleen maar met een beschuldigende vinger naar zichzelf wijzen.

Ferrari had ook in Barcelona de snelheid. George Russell pakte weliswaar de poleposition, maar Lewis Hamilton wist op P2 aan te sluiten op minder dan een tiende van een seconde. Ook in Monaco was Hamilton goed onderweg en momenteel is hij de sterkere van het Ferrari-duo. Leclerc wist dat hij in Spanje aan de bak moest, waardoor de teleurstelling na zijn crash in Q3 des te groter is.

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Leclerc kritisch op eigen handelen

Tegenover Viaplay steekt Leclerc de hand in eigen boezem: "Het is geen pech, het komt door mij. Het is gewoon niet goed genoeg en ik schaam me dat ik hier moet komen om over zo'n moment te praten. De laatste drie weekenden waren al erg lastig om überhaupt prestaties te vinden, met de problemen waar ik al een tijdje mee kamp."

Weekend ging goed, tot aan Q3

In aanloop naar dit weekend veranderde Leclerc zijn remmen en hoewel dat beter aanvoelt, is hij nog lang niet waar hij wil zijn: "Er zijn voor dit weekend een aantal dingen veranderd en het gevoel is al beter. Dit was het weekend waarin ik alles bij elkaar had moeten brengen. Toen ik aan de kwalificatie begon, voelde het goed en toen knalde ik de muur in. Onacceptabel. Ik schaam me ervoor."

Over de crash zelf legt Leclerc uit: "Het was de enige bocht op de baan waar ik niet echt de snelste was. Ik wist dat ik alles perfect moest doen. Ik nam veel meer snelheid mee, maar dat werkte duidelijk niet."

That's a pretty big hit ?



Here's the moment Leclerc's qualifying came to an end ?#F1 #BarcelonaGP pic.twitter.com/XmX5kp76mw — Formula 1 (@F1) June 13, 2026

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