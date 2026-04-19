Verstappen during Q2 of 24h Qualifiers

Verstappen mocht Top Qualifying van team niet rijden: "Ze wilden me niet in de auto zetten"

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Max Verstappen onthult dat zijn team hem absoluut niet wilde laten deelnemen aan de Top Qualifying tijdens de 24h Nürburgring Qualifiers op de Nordschleife. De Nederlander vond dat geen probleem en geeft aan dat een poleposition nu misschien zelfs een nadeel zou zijn met het oog op de 24-uursrace.

Verstappen vertrok vanmiddag vanaf P5 en wist al snel plaatsen goed te maken en op te schuiven naar de derde positie. Die startpositie werd overigens door teamgenoot Lucas Auer neergezet. Tijdens de race begon het gevecht om de koppositie met Christopher Haase, met wie Verstappen ook tijdens de NLS2-race al streed. Het avontuur voor de zege werd echter zo’n veertig minuten in de tweede stint beëindigd. Verstappen kwam namelijk met schade de pitbox ingereden, waardoor de overwinningskansen verdampt zijn.

Verstappen Racing wilde BoP voorkomen

Tegenover Viaplay legt Verstappen uit dat hij van zijn team niet de Top Qualifying mocht rijden. “Nee, ze wilden me niet in de auto zetten. Ik zei: prima. Maar het is allemaal goed”, zo opent de Nederlander. De reden daarvoor lijkt duidelijk. Zo kan de organisatie bij een groot verschil mogelijk de Balance of Performance-regels toepassen en de wagen afremmen voor de 24-uursrace. Ook voor Verstappen ligt de focus volledig op die race: “We moeten snel zijn in de 24 uur.”

Hulde voor Vermeulen vanuit Verstappen

Protégé en zoon van manager Raymond Vermeulen, Thierry Vermeulen, ging er uiteindelijk met de poleposition vandoor: “Natuurlijk is dat leuk om te zien; iedereen reed met een volle tank en dan staat Thierry op pole. Dus het is cool om dat te zien.”

Dani Juncadella, teamgenoot van Verstappen, sprak eerder met GPFans over de BoP en noemde dat toen al een belangrijke factor. Lees hier het interview.

Gerelateerd

Max Verstappen Verstappen Nürburgring Nordschleife Nürburgring Langstrecken-Serie Nürburgring Nordschleife

Einde jacht op zege voor Verstappen na schade op de Nordschleife

Verstappen vol vraagtekens na schade op de Nordschleife: "Dat was heel vreemd"

  • 2 uur geleden
  • 2
Charoudin verbaasd over gedrag enkele fans na dodelijk ongeval op de Nordschleife

  • Vandaag 12:11
  • 1
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife

  • Gisteren 14:31
  • 7
Teams op de Nürburgring brengen eerbetoon aan overleden Miettinen

  • Vandaag 10:58
Haase merkt 'Verstappen-effect' en is stomverbaasd: "Wist niet hoe ik er mee om moest gaan"

  • 2 uur geleden
  • 1

Net binnen

18:26
Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."
17:34
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"
17:14
Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade
16:16
Haase merkt 'Verstappen-effect' en is stomverbaasd: "Wist niet hoe ik er mee om moest gaan"
15:39
Verstappen vol vraagtekens na schade op de Nordschleife: "Dat was heel vreemd"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..." Christopher Haase reageert

Winnaar Haase lovend over 'perfecte' Verstappen: "Hoe hij zich positioneerde..."

4 minuten geleden
Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor" Max reageert na P39

Verstappen treurt niet om splitterschade: "Ik ben er zo goed als mogelijk klaar voor"

56 minuten geleden 1
Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade Samenvatting race 2

Audi zegeviert in Race 2 van 24h Nürburgring Qualifiers, Verstappen P39 na schade

1 uur geleden
Verstappen ziet kans op overwinning in rook opgaan: team legt uit wat er is gebeurd Schade bij Max

Verstappen ziet kans op overwinning in rook opgaan: team legt uit wat er is gebeurd

3 uur geleden 3
