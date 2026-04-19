Misha Charoudin is logischerwijs aangeslagen nadat één van zijn vrienden, en ook een gerespecteerd coureur, Juha Miettinen, bij een megacrash op de Nordschleife is overleden. Charoudin laat zijn gedachten de vrije loop op zijn eigen YouTube-kanaal en stipt daarbij ook kort het gedrag van enkele fans aan, die wonderbaarlijk genoeg alleen aan hun eigen portemonnee denken.

Zaterdagmiddag, een half uurtje nadat de race om 17:30 uur was begonnen, zwaaide de organisatie met de rode vlag, die normaliter alleen wordt gebruikt bij extreme omstandigheden. Lange tijd was niet duidelijk wat er aan de hand was. GPFans is het hele weekend op locatie en al snel was duidelijk dat het ernstig was, gezien de ambulances het circuit opreden. Om 20:00 uur kwam de organisatie met een persconferentie, waarin werd bevestigd dat Miettinen betrokken was bij een megacrash met zeven auto’s en dat de Finse coureur is overleden.

Artikel gaat verder onder video

Charoudin gaat in op crash

Charoudin blikt op zijn YouTube-kanaal terug op het incident: “Sorry als ik wat onsamenhangend praat. Ik weet niet eens goed wat ik moet zeggen. Eigenlijk wil ik er helemaal niets over zeggen, maar dat zei ik al. De reden dat ik het toch doe, is omdat onze auto een van de eerste was die bij het incident aankwam. Het voelt alsof er nu een soort mist in mijn hoofd zit. Hoe dan ook, er was een crash met meerdere auto’s en helaas is één van de auto’s klem komen te zitten tussen andere auto’s, of door andere auto’s geraakt. De coureur, een van de lokale rijders, is later overleden aan zijn verwondingen.”

De wagen van Charoudin bevond zich in de buurt toen het ongeluk plaatsvond: “Eh, maar dit is de realiteit. Wat valt er nog te zeggen? Ik denk dat ik het al zei, maar ik wil ook duidelijk maken, hoe vreemd dat misschien ook klinkt, dat het met ons goed gaat, want onze auto stond vrij dicht bij het incident. Sommige mensen dachten dat wij erbij betrokken waren, maar dat is niet zo. Onze auto is in orde. Met ons gaat het goed. Iedereen krijgt fysieke hulp en mensen zijn buiten levensgevaar. Er wordt ook mentale ondersteuning geboden.”

Gedrag enkele fans

De schok binnen de paddock is nog altijd groot en Charoudin wijst op enkele berichten die hij heeft gezien onder het bericht dat de race van zaterdag niet werd hervat. Daarbij plaatst hij grote vraagtekens: “Er zijn nu letterlijk mensen die onder het bericht over de annulering reageren met vragen als: ‘Kunnen we morgen gratis naar binnen met een ticket van zaterdag?’ Dat soort dingen… ik ga straks gewoon naar mijn vrouw en kind”, zo sluit hij hoofdschuddend af.

Gerelateerd