Toto Wolff is mogelijk bezig aan zijn laatste jaren als teambaas van Mercedes. Hoewel de Duitse renstal de Formule 1 momenteel domineert, voorspelt journalist Nate Saunders dat de Oostenrijker langzaam toewerkt naar een vertrek bij het team waar hij sinds 2013 de scepter zwaait. De recente verkoop van een deel van zijn aandelen zou een belangrijke indicatie zijn dat Wolff zijn toekomst op termijn buiten de pitmuur zoekt.

Afgelopen najaar verkocht Wolff vijftien procent van zijn eigen aandelen in het team aan George Kurtz, de oprichter van CrowdStrike. Met deze deal, die in totaal vijf procent van het gehele Formule 1-team besloeg, was een bedrag van 230 miljoen pond gemoeid. Hoewel Mercedes destijds stellig ontkende dat deze verkoop een naderend vertrek van de teambaas inluidde, loopt het huidige driejarige contract van Wolff aan het einde van dit seizoen af.

Succesvolle start van het seizoen verandert weinig aan verwachting

De geruchten over een afscheid komen op een opvallend moment, aangezien Mercedes sportief gezien weer helemaal terug is aan de top. Na de eerste drie races in Australië, China en Japan gaat het team ongeslagen aan de leiding in het constructeurskampioenschap met 135 punten, een ruime voorsprong op achtervolger Ferrari, dat op 90 punten staat. De nieuwe W17-bolide is uiterst succesvol gebleken onder de nieuwe technische reglementen. Kimi Antonelli leidt momenteel het rijderskampioenschap met 72 punten, op de voet gevolgd door zijn teamgenoot George Russell met 63 punten. Wolff liet onlangs nog weten zeer tevreden te zijn met deze start, al waarschuwde hij dat de concurrentie gedurende de rest van de 24 races tellende kalender nog stappen zal zetten.

Ondanks deze dominantie, die doet denken aan de reeks van acht opeenvolgende constructeurstitels tussen 2014 en 2021, verwacht Saunders niet dat Wolff nog heel lang aan het roer zal staan. In de podcast van The Race deelde de journalist zijn visie op de situatie rondom de CEO: “Het voelt alsof Toto Wolff zich op een soort glijvlucht uit die rol bevindt en langzaam dingen aan het verschuiven is”, aldus Saunders. “Over een paar jaar zie ik Toto daar niet meer zitten, tenzij hij het over vijf jaar nog steeds geweldig vindt om te winnen.”

