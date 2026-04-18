Voormalig motorsportadviseur Helmut Marko ziet de huidige prestaties van Red Bull Racing met lede ogen aan. De inmiddels gepensioneerde Oostenrijker ziet zijn oude team momenteel worstelen in de Formule 1 en spreekt de hoop uit dat de renstal het tij op korte termijn kan keren. Ondanks een flinke leegloop aan personeel blijft hij vasthouden aan de veerkracht van de formatie uit Milton Keynes.

Na de eerste drie races van het seizoen 2026 bevindt Red Bull zich in een sportieve crisis. Waar het team de afgelopen jaren de sport domineerde, staat de formatie per 18 april 2026 op een teleurstellende vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met slechts 16 punten. Max Verstappen moet het doen met een negende plek in de WK-stand en een auto die vooralsnog niet kan aanhaken bij de snellere bolides van Mercedes en Ferrari. Het betekent de zwakste seizoensstart voor het team sinds 2015.

Hoop op herstel

Marko, die eind 2025 afscheid nam van de renstal en met pensioen ging, volgt de verrichtingen nog altijd op de voet. Hij hoopt dat de nieuwe leiding onder teambaas Laurent Mekies een oplossing weet te vinden voor de tegenvallende resultaten met de nieuwe Red Bull Ford-motoren. “Je leeft mee met het hele team. Maar laten we hopen op de traditie – dat men het, net als in het verleden, ook dit keer weer weet om te draaien”, aldus de tweeëntachtigjarige Oostenrijker bij OE24.

Vertrek van sleutelfiguren

Een van de oorzaken van de huidige terugval is het verlies van belangrijke kopstukken binnen de organisatie. Marko reageert daarbij specifiek op de situatie rondom Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Verstappen. “Succesvolle mensen worden altijd weggehaald. Lambiase stond door Max in de schijnwerpers. Daarvoor hebben we een vervanger van Ferrari gehaald…”, stelt de voormalig adviseur, zonder daarbij aan te geven op wie hij precies doelt.

