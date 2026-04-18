Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel
Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel
Voormalig motorsportadviseur Helmut Marko ziet de huidige prestaties van Red Bull Racing met lede ogen aan. De inmiddels gepensioneerde Oostenrijker ziet zijn oude team momenteel worstelen in de Formule 1 en spreekt de hoop uit dat de renstal het tij op korte termijn kan keren. Ondanks een flinke leegloop aan personeel blijft hij vasthouden aan de veerkracht van de formatie uit Milton Keynes.
Na de eerste drie races van het seizoen 2026 bevindt Red Bull zich in een sportieve crisis. Waar het team de afgelopen jaren de sport domineerde, staat de formatie per 18 april 2026 op een teleurstellende vijfde plaats in het constructeurskampioenschap met slechts 16 punten. Max Verstappen moet het doen met een negende plek in de WK-stand en een auto die vooralsnog niet kan aanhaken bij de snellere bolides van Mercedes en Ferrari. Het betekent de zwakste seizoensstart voor het team sinds 2015.
Hoop op herstel
Marko, die eind 2025 afscheid nam van de renstal en met pensioen ging, volgt de verrichtingen nog altijd op de voet. Hij hoopt dat de nieuwe leiding onder teambaas Laurent Mekies een oplossing weet te vinden voor de tegenvallende resultaten met de nieuwe Red Bull Ford-motoren. “Je leeft mee met het hele team. Maar laten we hopen op de traditie – dat men het, net als in het verleden, ook dit keer weer weet om te draaien”, aldus de tweeëntachtigjarige Oostenrijker bij OE24.
Vertrek van sleutelfiguren
Een van de oorzaken van de huidige terugval is het verlies van belangrijke kopstukken binnen de organisatie. Marko reageert daarbij specifiek op de situatie rondom Gianpiero Lambiase, de vaste race-engineer van Verstappen. “Succesvolle mensen worden altijd weggehaald. Lambiase stond door Max in de schijnwerpers. Daarvoor hebben we een vervanger van Ferrari gehaald…”, stelt de voormalig adviseur, zonder daarbij aan te geven op wie hij precies doelt.
Gerelateerd
Meer F1-nieuws
Laatste F1-nieuws
'Mercedes krijgt mogelijk extra ontwikkelingstijd, Red Bull dreigt buiten de boot te vallen'
- Vandaag 12:36
- 1
Russell ligt niet wakker van mogelijk vertrek Verstappen: 'F1 is groter dan wie dan ook'
- Vandaag 11:41
- 2
Net binnen
Aanbevolen door de redactie
Jahn verbijsterd na pole voor Race 1 op de Nürburgring: "Dat in zo'n groot GT3-veld"
DMSB-stewards doen uitspraak over Verstappen na crash in kwalificatie Nürburgring
Gamota-BMW pakt pole voor Race 1 op de Nürburgring, Verstappen blijft steken op P6
Weerbericht voor 24h Nürburgring Qualifiers: regen verwacht tijdens avondstint Verstappen
Net binnen
LIVE | Verstappen in Race 1 van de 24h Nürburgring Qualifiers: volg hier alles live mee
- 2 uur geleden
- 3
'FIA en coureurs dichter bij aanpassing regels na incident Bearman-Colapinto'
- 10 minuten geleden
Rode vlaggen bij Race 1 op de Nürburgring: Medisch team rukt uit na enorme crash
- 1 uur geleden
- 7
Red Bull Racing in crisis: Helmut Marko hoopt op sportief herstel
- 1 uur geleden
F1-leider Kimi Antonelli geeft startsein voor 6 uur van Imola
- 2 uur geleden
Verstappen onthult liefde voor PSV: “Zo begon ik interesse te krijgen”
- 3 uur geleden
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is de stand van zaken richting de volgende race in Miami
- 14 april
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Russell in de problemen volgens Doornbos: 'Dan kan hij opzoek naar nieuwe werkgever'
- 30 maart
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april