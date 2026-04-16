Max Verstappen werd gedurende deze lentestop van de Formule 1 verteld dat hij zijn bek moest houden. Nou, degenen die dat zeggen, moeten zelf maar eens hun bek houden. Het is duidelijk dat de koningsklasse van de autosport een gevaarlijk pad is ingeslagen en het laatste wat we nodig hebben, is dat coureurs de mond gesnoerd worden.

Het is allemaal te doen rondom de nieuwe motorreglementen die dit seizoen hun intrede hebben gedaan. Elektrificatie speelt een belangrijke rol in de Formule 1 en de focus binnen de power unit ligt nu meer op de MGU-K. Waar de vermogensverhouding tussen de verbrandingsmotor en de elektrische motor eerst nog tussen de 90-10 en 80-20 lag, is het tegenwoordig fiftyfifty. De uitdaging waar de FIA en de F1-teams op stuiten, is dat de auto's helemaal niet genoeg elektrische energie kunnen opladen gedurende een ronde, waardoor coureurs plotseling met veel minder vermogen kunnen zitten.

Klachten van Verstappen

Verstappen heeft tijdens iedere Grand Prix, in Australië, China en Japan, geklaagd over de power units en hun werking, nadat hij halverwege 2023 al waarschuwde dat de Formule 1 en de FIA de verkeerde kant op gingen. In de simulator van Red Bull Racing werd hij al geïntroduceerd met het fenomeen super clipping. De verbrandingsmotor drijft aan het einde van rechte stukken niet langer de achterwielen aan, maar schakelt zichzelf om tot generator voor de MGU-K om de batterij op te laden en elektrische energie terug te winnen. Het leidt tot gevaarlijke situaties, zoals de crash van Ollie Bearman op Suzuka. Verstappen heeft duidelijk gemaakt dat dit "anti-racen" is. De Limburger is bij lange na niet de enige coureur op de grid om zijn klachten uit te spreken.

Brundle en Domenicali zijn toondoof

Sky Sports-commentator en -analist Martin Brundle kwam tijdens deze lentestop met een reactie die bij mij niet lekker is gevallen. Hij zei namelijk: "Max roept al heel lang dat hij niet tot in zijn veertiger jaren in de Formule 1 blijft hangen. Ik denk dat het nu een beetje saai wordt wat hij allemaal zegt. Of vertrek of stop met erover praten. Het is nou eenmaal zoals het is, en hij moet er maar het beste van maken."

Stefano Domenicali, de CEO van de Formule 1, lijkt tevens toondoof. "Sommige mensen zeggen dat inhalen nu kunstmatig is. Wat is kunstmatig? Een inhaalmanoeuvre is een inhaalmanoeuvre", zei hij bij Autosport. We zien in 2026 inderdaad meer inhaalacties dan de voorgaande jaren, maar ze zijn allemaal het gevolg van super clipping en ze zijn niet gebaseerd op talent.

Brundle moet zelf zijn mond houden

Dat een coureur opgedragen wordt om zijn mond te houden, is nou precies de houding die we niet nodig hebben. Brundle kan in dit geval beter eerst nadenken, voordat hij ook nog maar één woord uitspreekt over deze kwestie. Verstappen klaagt over de Formule 1 en de huidige power unit-regels, niet puur omdat hij het stom vindt en als een kleuter één of andere tantrum heeft omdat hij zijn zin niet krijgt. Nee, hij houdt juist van de autosport, hij houdt van de Formule 1. Hij wil dat de koningsklasse beter wordt voor iedereen, niet alleen voor de coureurs. Het 'geklaag' van Verstappen is uit liefde voor de Formule 1. Dat moet Brundle maar eens in zijn oren knopen.

Overeenkomst met commotie in NASCAR

De huidige situatie komt pijnlijk sterk overeen met een periode waaruit NASCAR begint terug te krabbelen, iets wat onze collega's in de Verenigde Staten die schrijven over de stockcar-klasse ook opmerken. NASCAR introduceerde eind vorig decennium het zogeheten NA18D-reglement, waarbij het vermogen werd teruggeschroefd en de spoilers groter werden, waardoor ze meer downforce genereerden. De bedoeling was om de snelheid terug te brengen, wat er toe moest leiden dat het veld dichter bij elkaar zou komen. Echter, het enige wat gebeurde was dat vuile lucht een veel grotere rol speelde en er veel minder inhaalacties gepleegd konden worden.

De coureurs uit de Cup Series waren jarenlang aan het klagen over de auto's en ook de fans uitten week na week op social media hun onvrede. Tegelijkertijd wilden de kopstukken van NASCAR maar niet toegeven dat ze fout zaten. Met de NextGen-auto die in 2022 debuteerde, probeerde NASCAR weer op het rechte pad te komen en dat begint nu te lukken.

F1 moet het nu toegeven en niet gaan wachten

De Formule 1 moet hiervan leren. Ze moeten inzien dat het voor iedereen voordelig is, als ze nu al toegeven dat de reglementen niet kloppen in plaats van dat ze er jaren mee wachten. Aan de kijkcijfers van 2026 in onder andere Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje en meer Europese landen buiten Nederland - Viaplay deelt de kijkcijfers niet - is te zien dat fans deze reglementen ook niks vinden.

Als de F1-baas met spottende reacties blijft komen en als commentatoren en analisten blijven zeggen dat coureurs of Verstappen specifiek hun mond moeten houden, gaan we alleen maar verder de verkeerde kant op. Het geklaag van de viervoudig wereldkampioen is zijn manier van zijn zorgen uiten over de toekomst van de Formule 1 en die stemmen moeten we juist horen. We willen toch allemaal de beste races zien?

Dus, Brundle, hou zelf lekker je mond of denk op een onderbouwende manier mee om oplossingen te zoeken.

Geschreven door Vincent Bruins - Redacteur GPFans NL Vincent Bruins (29) is een Nederlandse Formule 1-redacteur met vier jaar ervaring in de F1-journalistiek. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring als redacteur en content creator in de GT-racerij. Hij duikt graag in de technische en sportieve reglementen. Zo weet Vincent alle ins en outs op het gebied van bijvoorbeeld de techniek van F1-bolides en straffen. Tevens schrijft hij bij GPFans columns. Bekijk volledige biografie

