Stefano Domenicali wil later dit jaar nog de knoop doorhakken over de motorreglementen voor de periode na 2030. De Italiaan, die sinds begin 2021 als CEO aan het roer staat van de Formule 1, benadrukt dat de koningsklasse niet te veel tijd mag verliezen. Hoewel de focus momenteel sterk ligt op de onlangs ingevoerde technische regels, kijkt de leiding al nadrukkelijk naar de toekomst om te voorkomen dat de sport in een lastige positie belandt.

De huidige generatie krachtbronnen kenmerkt zich door een gelijke verdeling tussen elektrisch vermogen en een verbrandingsmotor, waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van volledig duurzame brandstoffen. Aan deze nieuwe cyclus doen vijf motorfabrikanten mee dankzij nieuwkomers Audi en Red Bull Ford en het teruggekeerde Honda. Achter de schermen klinken er echter geluiden om de volgende reglementswijziging met een jaar naar voren te halen, wat zou betekenen dat de nieuwe regels al in 2030 ingaan. Voor een dergelijke vervroeging is volgens de huidige afspraken een ruime meerderheid onder de actieve motorleveranciers vereist.

Niet te veel tijd verliezen

In gesprek met Autosport maakt Domenicali duidelijk dat er haast geboden is bij het uitstippelen van de nieuwe koers. "We kunnen niet te veel tijd verliezen, want de tijd gaat zo snel. We moeten robuust genoeg zijn om ervoor te zorgen dat we niet in een hoek worden gedreven, we moeten zo snel mogelijk beslissen", stelt de topman. Hij ziet dat de samenwerking met de internationale autosportbond hierin cruciaal is. "Natuurlijk gaan we daar samen met de FIA over in discussie. Maar dat is iets waarvan we dit jaar nog moeten beslissen wat de volgende stap zou kunnen zijn."

Investeringen fabrikanten cruciaal

Het eventueel naar voren halen van de reglementen ligt gevoelig vanwege de enorme bedragen die Audi, Ferrari, Honda, Mercedes en Red Bull Ford hebben gestoken in de huidige motoren. Domenicali stelt dan ook dat het wereldkampioenschap de investeringen van deze fabrikanten voorop moet stellen. "Op dit moment is het ongelooflijk om een fabrikant te hebben die investeert in de Formule 1, wat ons volste respect verdient", legt hij uit. "Want in deze context wil je dat niet als iets vanzelfsprekend beschouwen. En laat de FIA dan met hun visie coördineren op wat de juiste set reglementen zou kunnen zijn die aan de fabrikant en aan de teams kan worden voorgesteld."

Bestuur en timing nieuwe regels

De huidige afspraken over het bestuur van de Formule 1 lopen aan het einde van het decennium af, wat de deur opent voor een nieuwe technische richting. Domenicali bevestigt dat de timing van die nieuwe richting momenteel het hoofdonderwerp van gesprek is. "De reglementen, op het gebied van bestuur, lopen eind 2030 af. De overeenkomst maakt daar deel van uit. Daarna is er de mogelijkheid voor de FIA om een set reglementen te produceren. We gaan daar zeker samen met de FIA in optrekken. En daarna is het een kwestie van begrijpen of er de mogelijkheid is om het eventueel te vervroegen of niet. Dat is iets wat deel zal uitmaken van de discussie die we nu gaan voeren", besluit de Italiaan.

Volgens berichten van het doorgaans goed geïnformeerde Auto, Motor und Sport overweegt de Formule 1 om een 2,4-liter V8 te introduceren.