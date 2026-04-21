Een grootschalig onderzoek naar een escortnetwerk in de omgeving van Milaan heeft de betrokkenheid van tientallen topsporters aan het licht gebracht, waaronder een niet nader genoemde Formule 1-coureur. De Italiaanse autoriteiten hebben een organisatie opgerold die vanuit Cinisello Balsamo opereerde en feesten met prostitutie en lachgas faciliteerde voor onder meer zo'n vijftig voetballers uit de Serie A.

Hoewel het dossier zich voornamelijk richt op spelers van voetbalclubs als AC Milan en Inter, duikt ook de autosport op in de afgetapte gesprekken. Uit de politiestukken blijkt dat de diensten breed werden aangeboden aan rijke ondernemers, hockeyspelers en andere vip-klanten die bereid waren aanzienlijke bedragen te betalen voor exclusief gezelschap. In een van de onderschepte dialogen wordt specifiek gezocht naar gezelschap voor een - vermoedelijk voormalig - coureur uit de koningsklasse van de autosport. "Ik heb een vriend, een Formule 1-coureur, die een escort wil, kunnen we haar vinden?", zo klinkt het in de door La Gazzetta dello Sport gepubliceerde bewijslast die door de Italiaanse recherche is verzameld.

Lachgas

Naast betaalde seksuele diensten werd er tijdens de bijeenkomsten veelvuldig gebruikgemaakt van lachgas, in het dossier aangeduid als de 'droga del palloncino'. Deze substantie was populair onder de aanwezige topsporters omdat het geen sporen achterlaat in het lichaam en daardoor niet als doping wordt geclassificeerd bij eventuele controles door sportbonden. De ontmoetingen vonden vaak plaats in luxe etablissementen zoals het Hotel Me op het Piazza della Repubblica in Milaan, waar de organisatie een vaste uitvalsbasis had. "We zijn in de Duca, in de Me Milan, we hebben ballonnen nodig. Ik ben met...", zo luidt een van de afgeluisterde bestellingen vanuit het vijfsterrenhotel. Andere locaties die in het onderzoek naar voren komen, zijn onder meer de bekende club Just Cavalli en het restaurant Pineta, waar soms wel zeventig tot tachtig vrouwen aanwezig waren voor zogeheten dinershows die als dekmantel dienden voor de illegale activiteiten.

Dekmantel en uitbuiting

De illegale praktijken werden aangestuurd door de 37-jarige Emanuele Buttini en zijn partner Deborah Ronchi, die inmiddels door onderzoeksrechter Chiara Valori onder huisarrest zijn geplaatst in afwachting van het verdere proces. Het duo gebruikte het evenementenbureau Ma.De Milano als dekmantel en ronselde sinds 2019 meer dan honderd vrouwen uit binnen- en buitenland voor hun netwerk. Deze vrouwen werden ingezet in verschillende rollen, variërend van hostesses tot escorts voor de meest vermogende cliënten. Via het Instagram-account 'Made_luxury_concierge' werden de diensten en reizen naar bestemmingen als het Griekse Mykonos gepromoot om nieuwe klanten te trekken. Uit het onderzoek blijkt dat de uitbuiting ver ging: Buttini en Ronchi hielden steevast minimaal de helft van de inkomsten in en lieten de vrouwen bovendien huur betalen voor hun kamers in het hoofdkwartier van de organisatie. Zo werd een Colombiaanse vrouw in 2022 gedwongen tot prostitutie voor duizend euro, waarvan zij slechts vijfhonderd euro zelf mocht houden na aftrek van de commissie.

Activiteiten tijdens de lockdown

De organisatie draaide ook tijdens de coronapandemie op volle toeren door, ondanks de destijds geldende restricties in Italië. "We werkten bijna elke avond, ook tijdens de lockdown", zo verklaarde een betrokkene over de werkwijze van het netwerk. In het pand in Cinisello Balsamo bevond zich een illegale discotheek waar in april 2021 nog zeventien personen werden geïdentificeerd tijdens een politiecontrole op illegale bijeenkomsten. Dat de ontmoetingen met de sporters niet zonder gevolgen bleven, blijkt uit een chatbericht van een van de vrouwen uit december 2025. Zij raakte na een afspraak met een bekende voetballer in verwachting en zocht in paniek contact met de organisatie.

