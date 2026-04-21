Giedo van der Garde denkt dat de kans groot is dat Max Verstappen na dit seizoen vertrekt bij Red Bull Racing. De analist stelt dat de Nederlander simpelweg een auto wil waarmee hij kan winnen en dat het team de zaken momenteel niet op orde heeft. Dat laat hij weten in een reactie op het aanstaande vertrek van race-engineer Gianpiero Lambiase.

Eerder deze maand werd bekend dat Lambiase de Oostenrijkse renstal uiterlijk eind 2028 verlaat om bij McLaren aan de slag te gaan als Chief Racing Officer. De overstap naar de regerend constructeurskampioen valt samen met een zeer moeizame seizoensstart voor Red Bull. De formatie uit Milton Keynes kampt met een oncompetitieve auto onder de nieuwe motorreglementen, waardoor Verstappen na drie races op een teleurstellende negende plaats in het kampioenschap staat.

Overstap Lambiase

Hoewel Lambiase in Woking onder teambaas Andrea Stella gaat werken, ziet Van der Garde de transfer als een enorme promotie. "Vooropgesteld, het is een prachtige kans voor Lambiase", stelt de voormalig coureur in FORMULE 1 Magazine. "Als je bij een topteam als McLaren kunt doorgroeien naar de rol van teambaas, moet je die mogelijkheid met beide handen aangrijpen. Het is hem van harte gegund. Niet alleen door mij, maar ook door de Verstappens". De engineer werkte jarenlang nauw samen met Verstappen, wat volgens Van der Garde resulteerde in een uiterst succesvolle periode met vier wereldtitels.

Max eerder weg

Omdat Lambiase naar een directe concurrent vertrekt, is het de vraag hoe lang hij nog in zijn huidige dubbelrol als Head of Racing en race-engineer mag aanblijven. Van der Garde hoopt dat Red Bull niet direct ingrijpt. "Ondanks de wetenschap dat Lambiase gaat overstappen naar een directe concurrent, vind ik wel dat hij zijn huidige rol tot op de laatste dag moet kunnen blijven vervullen", stelt hij. "Hij is een waardevolle kracht voor het team én voor Max. Als ze bij Red Bull verstandig zijn, houden ze die tandem zo lang mogelijk intact. Dan de hamvraag: wie is er als eerste weg bij Red Bull, Lambiase of Verstappen?" vraagt Van der Garde zich hardop af. "Ik zet mijn geld op Max. Het is simpel; Red Bull heeft de boel niet op orde en Max wil gewoon in een auto zitten waarmee hij races en titels kan winnen. Ik denk dat Max na dit seizoen een stap gaat maken."