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Verstappen during FP1 in Monaco

Hoe laat begint de cruciale kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco?

Verstappen during FP1 in Monaco — Foto: © IMAGO

Hoe laat begint de cruciale kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Monaco?

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Er wordt vandaag gekwalificeerd voor de F1 Grand Prix van Monaco. Nergens anders dan hier op de straten van Monte Carlo is de kwalificatiesessie zo belangrijk. GPFans legt uit wat jij moet weten voor deze zaterdag aan de Côte d'Azur.

Dit weekend wordt de Grand Prix van Monaco voor de 83e keer verreden. Thuisheld Charles Leclerc was het snelst in de eerste vrije training voor Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton. Max Verstappen werd netjes derde voor de beide Mercedessen van Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Het ging de andere Red Bull-coureur een stuk slechter af. Isack Hadjar crashte namelijk hard in de tweede Piscine-chicane. Ook Fernando Alonso raakte de vangrails. Hamilton versloeg Leclerc in de tweede vrije training. Verstappen werd opnieuw derde, maar dichtte het gat richting de scharlakenrode bolides. Lando Norris en Sergio Pérez kwamen beiden tot stilstand met mechanische problemen.

Weerbericht en tijdschema

De zaterdag in Monte Carlo bestaat uit twee verschillende sessies; eerst de derde vrije training en daarna de kwalificatie, uiteraard met Q1, Q2 en Q3 zoals we dat altijd zien. Het weer blijft aangenaam met temperaturen rond de 22°C, waarbij de zon en bewolking elkaar zullen afwisselen. Er is slechts vijf procent kans op regen.

De jongelingen uit de FIA Formule 3 mogen de dag openen met Race 1. De wedstrijd van 23 ronden zal om 10:45 uur beginnen. De derde vrije training van de Formule 1 start vervolgens om 12:30 uur. Daarna is het tijd voor Race 1 van de FIA Formule 2, een race van 30 ronden die om 14:15 uur begint. De cruciale kwalificatie van de Formule 1 staat op de planning vanaf 16:00 uur. De Porsche Supercup komt op deze zaterdag niet in actie. Na de vrije training van donderdag en de kwalificatie van vrijdagavond, hebben zij een dagje rust.

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