Patrese verwacht vertrek Verstappen bij Red Bull: "Einde seizoen stap maken"
Riccardo Patrese acht de kans groot dat Max Verstappen na dit seizoen vertrekt bij Red Bull Racing. De Italiaan stelt dat de viervoudig wereldkampioen het gebrek aan competitiviteit en rijplezier beu is, en dat het aangekondigde vertrek van zijn vaste race-engineer een duidelijk signaal afgeeft.
De situatie rondom Verstappen is momenteel uiterst onrustig. Na de introductie van de nieuwe technische reglementen kent Red Bull een zeer moeizame seizoensstart. Verstappen staat na drie races op een teleurstellende negende plaats in het wereldkampioenschap met slechts twaalf punten, terwijl het team de zesde plek bezet bij de constructeurs. Daarnaast werd onlangs officieel bevestigd dat zijn vertrouwde engineer Gianpiero Lambiase de renstal op termijn zal verruilen voor McLaren.
Gebrek aan rijplezier
Patrese benadrukt bij BettingLounge dat de motivatie van de Nederlander momenteel een groot pijnpunt is. "Max moet in de eerste plaats plezier hebben in het besturen van deze auto's. Maar het is duidelijk dat hij het helemaal niet leuk vindt. Hij is een sterk genoeg persoon dat je hem gelooft als hij zegt: 'Als ik geen plezier heb, verlaat ik de Formule 1'". Omdat Verstappen in zijn carrière al alles heeft gewonnen, hoeft hij volgens Patrese niet koste wat het kost in de koningsklasse te blijven. "Hij heeft al voldoening gehaald en zoveel bereikt in de sport. Hij heeft bewezen dat hij de beste is, enzovoort. Als de Formule 1 verandert en hij weer een goed gevoel heeft, dan gaat hij door", legt de Italiaan uit. Mocht dat gevoel uitblijven, dan ziet Patrese hem een drastische beslissing nemen. "Anders kan hij zomaar van categorie veranderen. Hij houdt echt van GT-races". Dat Verstappen die ambitie daadwerkelijk heeft, blijkt ook uit zijn geplande deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei met een Mercedes-AMG GT3.
Vertrek bij Red Bull onvermijdelijk?
De recente ontwikkelingen binnen het team uit Milton Keynes vormen volgens Patrese de druppel die de emmer doet overlopen. "Als Lambiase vertrekt, betekent dat dat Max volgend jaar ook bij Red Bull vertrekt. Hij voelt zich niet erg gelukkig. Dus aan het einde van dit seizoen zal hij waarschijnlijk zijn stap maken." Verstappen beschikt over een contract tot en met eind 2028, maar kan via een clausule vertrekken als hij voor de zomerstop niet in de top twee van het kampioenschap staat. Teams als Mercedes en Aston Martin worden veelvuldig genoemd als mogelijke bestemmingen. Toch houdt Patrese nog een kleine slag om de arm over een definitief afscheid van de Formule 1, mits Verstappen competitief materiaal krijgt aangeboden. "Maar uiteindelijk denk ik dat hij gewoon praat. Maar hij heeft wel een winnende auto nodig, dat is zeker", relativeert hij de situatie enigszins. Over de huidige gemoedstoestand van de coureur bij Red Bull is de Italiaan echter stellig. "Hij is het zat, dat is zeker".
