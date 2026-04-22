De afgelaste races in Djedda en Bahrein hebben ervoor gezorgd dat de ingelaste lentestop momenteel volop gaande is en dus hebben de teams en coureurs even geen races om mee bezig te zijn. Die mogelijkheid wordt aangepakt om andere taken en activiteiten uit te voeren: Alpine is daarbij gesignaleerd op Circuit Zandvoort voor een tweedaagse test met oude auto's.

Op dit moment hebben de teams en coureurs een ruime maand om zichzelf na een veelbewogen start van het seizoen - waarbij de nieuwe reglementen hun niet al te stille intrede deden - even tot kalmte te brengen. In die tijd hebben zij bovendien de kans om aanpassingen en verbeteringen te maken aan de wagens en dus ook te testen met de belangrijke maar spaarzame minuten die er beschikbaar zijn gemaakt door de FIA. Op dinsdag en woensdag betekende het dat het team van Alpine ineens op Circuit Zandvoort te bekennen was.

Artikel gaat verder onder video

Formule 1 in Nederland

De Franse formatie was daar op dinsdag en woensdag namelijk aanwezig om met auto's uit 2021 en 2024 door de duinen te scheuren. Een beeld dat door RaceXpress vastgelegd werd vanaf de tribune van het circuit waar we over enkele maanden voor het laatst zullen neerstrijken tijdens de allerlaatste Dutch Grand Prix. Alex Dunne en Kush Maini namen de honneurs voor de Franse formatie waar.

