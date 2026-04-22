close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
zandvoort, nederland, 2025, f1, generic

Formule 1 plotseling in Nederland: Alpine rijdt testdag op Circuit Zandvoort

Brian Van Hinthum
Formule 1-redacteur & verslaggever
Geaccrediteerde Formule 1-journalist die sinds 2021 actief verslag doet van de sport, zowel vanuit de paddock als vanuit de redactie van GPFans.

De afgelaste races in Djedda en Bahrein hebben ervoor gezorgd dat de ingelaste lentestop momenteel volop gaande is en dus hebben de teams en coureurs even geen races om mee bezig te zijn. Die mogelijkheid wordt aangepakt om andere taken en activiteiten uit te voeren: Alpine is daarbij gesignaleerd op Circuit Zandvoort voor een tweedaagse test met oude auto's.

Op dit moment hebben de teams en coureurs een ruime maand om zichzelf na een veelbewogen start van het seizoen - waarbij de nieuwe reglementen hun niet al te stille intrede deden - even tot kalmte te brengen. In die tijd hebben zij bovendien de kans om aanpassingen en verbeteringen te maken aan de wagens en dus ook te testen met de belangrijke maar spaarzame minuten die er beschikbaar zijn gemaakt door de FIA. Op dinsdag en woensdag betekende het dat het team van Alpine ineens op Circuit Zandvoort te bekennen was.

Formule 1 in Nederland

De Franse formatie was daar op dinsdag en woensdag namelijk aanwezig om met auto's uit 2021 en 2024 door de duinen te scheuren. Een beeld dat door RaceXpress vastgelegd werd vanaf de tribune van het circuit waar we over enkele maanden voor het laatst zullen neerstrijken tijdens de allerlaatste Dutch Grand Prix. Alex Dunne en Kush Maini namen de honneurs voor de Franse formatie waar.

Gerelateerd

Zandvoort

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"

Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"

  • 28 minuten geleden
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

  • 52 minuten geleden
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

  • 1 uur geleden
  • 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

  • 1 uur geleden
Jos Verstappen en Ralf Schumacher klaren de lucht: "Alles is in orde"

Jos Verstappen en Ralf Schumacher klaren de lucht: "Alles is in orde"

  • 1 uur geleden
  • 2
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

  • 2 uur geleden

Net binnen

15:51
Palmer vergelijkt rijstijl Verstappen Schumacher: "Mate van controverse"
15:27
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"
15:00
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing
14:44
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien
14:30
Jos Verstappen en Ralf Schumacher klaren de lucht: "Alles is in orde"
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing Max Verstappen

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

1 uur geleden 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien Red Bull Racing

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

1 uur geleden
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami Grand Prix van Miami

Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

2 uur geleden
Verlaat Hamilton de Formule 1? "Hij heeft het ontarmd" Lewis Hamilton

Verlaat Hamilton de Formule 1? "Hij heeft het ontarmd"

3 uur geleden 4
Ontdek het op Google Play
x