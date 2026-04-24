De terugkeer van de Grand Prix van Turkije is een feit en daarmee keert met Istanbul Park een populaire baan terug op de kalender. De deal gaat in vanaf 2027 en geldt voor vijf jaar, wat de nodige reacties losmaakt.

De race in Turkije stond van 2005 tot en met 2011 op de Formule 1-kalender en keerde tijdens de pandemie in 2020 en 2021 tijdelijk terug. Felipe Massa wist er drie keer te winnen en Lewis Hamilton deed dat twee keer. Valtteri Bottas is nog altijd de laatste coureur die er met de zege vandoor ging, in 2021.

Terugkeer Turkije valt in goede aarde

Vrijdag werd bekend dat de race op Istanbul Park terugkeert, iets wat door veel fans positief wordt ontvangen, zeker na de vele aankondigingen van stratencircuits in de afgelopen jaren.

Can’t wait to be back! 🇹🇷 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 24, 2026

LET'S GOOOOOOOOO 🙌 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) April 24, 2026

I can’t wait to see them taking turn 8 at full throttle doing 80 km/h because they’re super clipping! — SauberManC24 (@SauberManC24) April 24, 2026

we are so back 🇹🇷 pic.twitter.com/VHw1BggZ6P — Merve (@bordeauxxx_) April 24, 2026

Bringing back the modern classics. Sepang next please! — Ben Tredinnick (@BMTredinnick) April 24, 2026

An actual permanent circuit? Not an street race, nah we ballin 👍🏻 — matheusTORRES ✌🏻🌙 (@MatheusTorrxs) April 24, 2026

Can’t wait for the drivers to coast through that triple left hander — Jamie Webster (@jamiejwebster7) April 24, 2026

Gerelateerd