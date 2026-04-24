Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel

Lando Norris kroonde zich eind vorig jaar tot wereldkampioen in de Formule 1 en mocht onlangs een prestigieuze Laureus Award in ontvangst nemen, maar de Brit hecht minstens zoveel waarde aan zijn maatschappelijke impact. Voor de coureur van McLaren is het bespreekbaar maken van mentale gezondheid een missie die op de lange termijn zwaarder weegt dan sportief succes.

Tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi stelde Norris zijn eerste wereldtitel veilig na een zinderende strijd met Max Verstappen en Oscar Piastri. Die historische prestatie leverde hem afgelopen maandag in Madrid de Laureus World Breakthrough of the Year Award op. Voor Norris is deze erkenning extra bijzonder, omdat de organisatie achter de prijzenceremonie zich ook inzet voor achtergestelde gemeenschappen en geestelijke gezondheid. Momenteel beleeft de regerend wereldkampioen een wat moeizamere start van het seizoen; hij bezet na drie verreden Grands Prix de vijfde plaats in het kampioenschap met 25 punten.

Norris openhartig over worsteling met imposter syndrome

Ondanks zijn successen op de baan heeft de elfde Britse wereldkampioen uit de geschiedenis van de sport het mentaal niet altijd makkelijk gehad. Vooral tijdens zijn debuutseizoen in 2019 kampte hij met flinke prestatiedruk en angsten. Norris geeft eerlijk toe dat hij nog steeds worstelt met het zogenaamde bedriegerssyndroom, waarbij hij het gevoel heeft dat hij zijn positie niet verdient. "Ik had heel veel twijfels: 'Verdien ik het wel om hier te zijn? Waarom ben ik niet zo goed als deze mensen?' Je hebt het gevoel dat je de tijd van anderen verspilt... Ik heb het heel zwaar gehad", zo blikt hij terug.

Inmiddels zet de McLaren-coureur zich al jarenlang in als pionier op het gebied van mentale gezondheid binnen de paddock. Sinds 2020 werkt hij samen met de Britse liefdadigheidsinstelling Mind en voert hij campagnes om het onderwerp uit de taboesfeer te halen. Dat hij nu de status van wereldkampioen heeft, helpt hem om zijn boodschap verder te verspreiden. "Toen ik jonger was, had ik nooit gedacht dat ik ooit een platform zou hebben om over geestelijke gezondheid te spreken. Het besef dat ik andere mensen zo veel kan helpen, is dan ook heel bijzonder. Op de lange termijn betekent dat meer dan het winnen van een wereldkampioenschap", aldus Norris.

Tijdschema GP Miami 2026 (Nederlandse tijd - CEST) Dag Sessie Tijd (NL) Vrijdag 1 mei Eerste vrije training (VT1) 18:30 - 20:00 Vrijdag 1 mei Sprintkwalificatie 22:30 - 23:14 Zaterdag 2 mei Sprintrace 18:00 - 19:00 Zaterdag 2 mei Kwalificatie 22:00 - 23:00 Zondag 3 mei Grand Prix (Race) 22:00

