F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
Het Formule 1-seizoen van 2026 moet, nadat alle lanceringen en wintertests zijn geweest, überhaupt nog van start gaan, maar GPFans blikt alvast een jaartje vooruit. Er zijn namelijk een heleboel contracten van coureurs die zullen aflopen, maar in dit overzicht houden we je up-to-date over de grid van 2027.
Charles Leclerc lijkt de meeste zekerheid te hebben in de koningsklasse. Hij heeft een meerjarig contract bij Ferrari dat waarschijnlijk tot eind 2029 duurt. Max Verstappen en Oscar Piastri hebben ieder tot en met 2028 getekend bij respectievelijk Red Bull en McLaren. Pierre Gasly wilde graag bij Alpine blijven en zette zijn handtekening voor tot en met 2028. Piastri's teamgenoot Lando Norris, tevens de regerend wereldkampioen, staat tot eind 2027 vast. George Russell bij Mercedes beschikt over een meerjarige deal evenals Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij Cadillac.
Overzicht van de 2027-grid
Dit is het volledige overzicht van de tot dusver bevestigde grid voor het Formule 1-seizoen van 2027.
|Team en
motorleverancier
|Coureurs
|Startnummers
|Laatste jaar van contract
|Alpine
Mercedes
|Pierre Gasly
onbekend
|10
–
|2028
–
|Aston Martin
Honda
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Audi
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Cadillac
Ferrari
|Valtteri Bottas
Sergio Pérez
|77
11
|meerjarig (waarschijnlijk 2027)
meerjarig (waarschijnlijk 2027)
|Ferrari
|Charles Leclerc
onbekend
|16
–
|meerjarig (waarschijnlijk 2029)
–
|Haas
Ferrari
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|McLaren
Mercedes
|Lando Norris
Oscar Piastri
|1 / 4
81
|2027
2028
|Mercedes
|George Russell
onbekend
|63
–
|meerjarig (waarschijnlijk 2027)
–
|Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
|Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford
|Max Verstappen
onbekend
|3
–
|2028
–
|Williams
Mercedes
|onbekend
onbekend
|–
–
|–
–
