close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Verstappen during Bahrain Testing

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Vincent Bruins
Verstappen during Bahrain Testing

Het Formule 1-seizoen van 2026 moet, nadat alle lanceringen en wintertests zijn geweest, überhaupt nog van start gaan, maar GPFans blikt alvast een jaartje vooruit. Er zijn namelijk een heleboel contracten van coureurs die zullen aflopen, maar in dit overzicht houden we je up-to-date over de grid van 2027.

Charles Leclerc lijkt de meeste zekerheid te hebben in de koningsklasse. Hij heeft een meerjarig contract bij Ferrari dat waarschijnlijk tot eind 2029 duurt. Max Verstappen en Oscar Piastri hebben ieder tot en met 2028 getekend bij respectievelijk Red Bull en McLaren. Pierre Gasly wilde graag bij Alpine blijven en zette zijn handtekening voor tot en met 2028. Piastri's teamgenoot Lando Norris, tevens de regerend wereldkampioen, staat tot eind 2027 vast. George Russell bij Mercedes beschikt over een meerjarige deal evenals Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij Cadillac.

Overzicht van de 2027-grid

Dit is het volledige overzicht van de tot dusver bevestigde grid voor het Formule 1-seizoen van 2027.

Team en
motorleverancier		CoureursStartnummersLaatste jaar van contract
Alpine
Mercedes		Pierre Gasly
onbekend		10
2028
Aston Martin
Honda		onbekend
onbekend

Audionbekend
onbekend

Cadillac
Ferrari		Valtteri Bottas
Sergio Pérez		77
11		meerjarig (waarschijnlijk 2027)
meerjarig (waarschijnlijk 2027)
FerrariCharles Leclerc
onbekend		16
meerjarig (waarschijnlijk 2029)
Haas
Ferrari		onbekend
onbekend

McLaren
Mercedes		Lando Norris
Oscar Piastri		1 / 4
81		2027
2028
MercedesGeorge Russell
onbekend		63
meerjarig (waarschijnlijk 2027)
Racing Bulls
Red Bull Powertrains-Ford		onbekend
onbekend

Red Bull Racing
Red Bull Powertrains-Ford		Max Verstappen
onbekend		3
2028
Williams
Mercedes		onbekend
onbekend

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Formule 1 McLaren Lando Norris

Net binnen

Russell haalt uit naar 'manipulerende' familie Verstappen, F1 gaat AI inzetten | GPFans Recap
GPFans Recap

Russell haalt uit naar 'manipulerende' familie Verstappen, F1 gaat AI inzetten | GPFans Recap

  • 2 uur geleden
  • 2
 VIDEO | Hadjar kan het gevecht met Verstappen aan: 'Hij laat zich de pis niet lauw maken' | GPFans Raceteam
Nieuwe teamgenoot van Max

VIDEO | Hadjar kan het gevecht met Verstappen aan: 'Hij laat zich de pis niet lauw maken' | GPFans Raceteam

  • 3 uur geleden
  • 1
 F1 gaat AI gebruiken bij handhaven track limits: FIA legt uit hoe het werkt
'Every Car All Turns'-systeem

F1 gaat AI gebruiken bij handhaven track limits: FIA legt uit hoe het werkt

  • Gisteren 19:58
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
Grid van 2027

F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

  • Gisteren 19:02
Zoon van NASCAR-legende laat F1-ambities varen na incident met Charles Leclerc
Keelan Harvick

Zoon van NASCAR-legende laat F1-ambities varen na incident met Charles Leclerc

  • Gisteren 18:09
VIDEO | Verstappen
F1 in 2026

VIDEO | Verstappen "dicht bij einde" F1-carrière, 'FIA komt met 'Plan B' na zorgen'

  • Gisteren 17:16
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 20 februari
 Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen
75.000+ views

Dit is het salaris van Max Verstappen door de jaren heen

  • 24 februari
 Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari:
50.000+ views

Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"

  • 8 februari
 'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'
50.000+ views

'Mercedes en Honda in de problemen: nieuwe F1-brandstof niet goedgekeurd'

  • 17 februari
 Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap
40.000+ views

Red Bull gaat stilvallen zegt Mekies, Verstappen overweegt andere raceklasse | GPFans Recap

  • 21 februari
 Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
40.000+ views

Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'

  • 7 februari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x