F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd

Het Formule 1-seizoen van 2026 moet, nadat alle lanceringen en wintertests zijn geweest, überhaupt nog van start gaan, maar GPFans blikt alvast een jaartje vooruit. Er zijn namelijk een heleboel contracten van coureurs die zullen aflopen, maar in dit overzicht houden we je up-to-date over de grid van 2027.

Charles Leclerc lijkt de meeste zekerheid te hebben in de koningsklasse. Hij heeft een meerjarig contract bij Ferrari dat waarschijnlijk tot eind 2029 duurt. Max Verstappen en Oscar Piastri hebben ieder tot en met 2028 getekend bij respectievelijk Red Bull en McLaren. Pierre Gasly wilde graag bij Alpine blijven en zette zijn handtekening voor tot en met 2028. Piastri's teamgenoot Lando Norris, tevens de regerend wereldkampioen, staat tot eind 2027 vast. George Russell bij Mercedes beschikt over een meerjarige deal evenals Valtteri Bottas en Sergio Pérez bij Cadillac.

Artikel gaat verder onder video

Overzicht van de 2027-grid

Dit is het volledige overzicht van de tot dusver bevestigde grid voor het Formule 1-seizoen van 2027.

Team en

motorleverancier Coureurs Startnummers Laatste jaar van contract Alpine

Mercedes Pierre Gasly

onbekend 10

– 2028

– Aston Martin

Honda onbekend

onbekend –

– –

– Audi onbekend

onbekend –

– –

– Cadillac

Ferrari Valtteri Bottas

Sergio Pérez 77

11 meerjarig (waarschijnlijk 2027)

meerjarig (waarschijnlijk 2027) Ferrari Charles Leclerc

onbekend 16

– meerjarig (waarschijnlijk 2029)

– Haas

Ferrari onbekend

onbekend –

– –

– McLaren

Mercedes Lando Norris

Oscar Piastri 1 / 4

81 2027

2028 Mercedes George Russell

onbekend 63

– meerjarig (waarschijnlijk 2027)

– Racing Bulls

Red Bull Powertrains-Ford onbekend

onbekend –

– –

– Red Bull Racing

Red Bull Powertrains-Ford Max Verstappen

onbekend 3

– 2028

– Williams

Mercedes onbekend

onbekend –

– –

–

Gerelateerd