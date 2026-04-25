Horner in de MotoGP: "Deze coureurs zijn krankzinnig in wat ze doen"
Christian Horner geniet momenteel van zijn vrije tijd en gebruikt die om de MotoGP van dichtbij te bekijken. De Brit is dit weekend te gast tijdens de Grand Prix van Spanje op het circuit van Jerez en sprak daar uitgebreid over zijn bewondering voor de motoren.
Sinds zijn vertrek bij Red Bull Racing in de zomer van 2025 zit Horner zonder officiële functie binnen de mondiale autosport. Hoewel de ervaren Brit in de geruchtenmolen nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een overstap naar het Formule 1-team van Alpine, heeft hij momenteel zijn handen vrij om andere raceklassen te verkennen. Dat gaf hem de gelegenheid om een kijkje te nemen in de MotoGP-paddock, een sport die per april 2026 volledig in handen is van het Amerikaanse Liberty Media.
'Tijd over' voor MotoGP
Tijdens een interview met Ziggo Sport op het Spaanse circuit werd Horner direct gevraagd of zijn aanwezigheid duidt op een mogelijke toekomstige rol binnen de koningsklasse van de motorsport. Horner hield de boot echter af en benadrukte vooral onder de indruk te zijn van het pure spektakel op de baan. "Ik ben altijd al een fan geweest van de motoren. Deze motoren zijn echt indrukwekkend als je ziet hoe snel ze zijn op een recht stuk. Het is verbazingwekkend", aldus de voormalig teambaas die jarenlang de scepter zwaaide bij de formatie uit Milton Keynes. "Nu ik wat tijd over heb, is het leuk om eens bij de MotoGP te komen kijken", voegt hij daaraan toe over zijn huidige professionele status.
Gewoon even kijken
Daarnaast wijst Horner op de strategische synergie door de overname van de sport door Liberty Media, wat zijn bezoek aan de paddock vergemakkelijkte. "Het heeft dezelfde eigenaar als de Formule 1, dus de mannen hebben me vriendelijk uitgenodigd. Ik kom gewoon even kijken", verklaart hij zijn aanwezigheid tijdens het raceweekend in Jerez. De Brit geniet in ieder geval zichtbaar van de actie op het Spaanse asfalt. "Het is een geweldige sport. Deze coureurs zijn krankzinnig in wat ze doen, maar het is prachtig om te zien."
