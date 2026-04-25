Christian Horner is dit weekend een opvallende verschijning tijdens de MotoGP-race in Spanje. De voormalig teambaas van Red Bull Racing werd in de pitbox van Honda gespot in gesprek met Koji Watanabe. Hoewel Horner momenteel geen officiële functie bekleedt in de autosport, wordt hij nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1.

De ontmoeting met de president van Honda Racing Corporation (HRC) voedt de geruchten over een mogelijke managementrol bij het team van Aston Martin. Tijdens het raceweekend op het Circuito de Jerez, dat tot en met 26 april duurt, zijn diverse prominente figuren uit de Formule 1-paddock aanwezig. Horner werd zaterdag vastgelegd in de garage van het fabrieksteam van Honda, waar hij de tijd nam voor een onderhoud met Watanabe. Omdat Honda sinds dit seizoen de officiële motorleverancier is van Aston Martin, trekt deze ontmoeting direct de aandacht. Watanabe is als eindverantwoordelijke voor de autosportactiviteiten van het Japanse merk nauw betrokken bij de prestaties van de Britse renstal.

Artikel gaat verder onder video

Overgangsfase

Een overstap van Horner naar Aston Martin zou qua timing niet onlogisch zijn, aangezien de leidinggevende structuur van het team momenteel in een transitiefase zit. Adrian Newey begon het seizoen nog als teambaas, maar legde die dubbelrol in maart alweer neer om zich volledig op de technische ontwikkeling te kunnen richten. Hoewel Jonathan Wheatley veel wordt genoemd als zijn beoogde opvolger, is de voormalig Audi-man nog altijd niet in die functie getreden. Dit zorgt voor een tijdelijk vacuüm aan de top van de organisatie.

Handen vrij

Horner heeft zijn handen momenteel vrij voor een nieuw project. De Brit werd in juli 2025 ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing, waarna hij in september van datzelfde jaar een schikking van om en nabij de honderd miljoen dollar trof om zijn doorlopende contract af te kopen. Sindsdien wordt er veelvuldig gespeculeerd over zijn toekomst in de koningsklasse. Naast een mogelijke investering in het team van Alpine, zingt zijn naam nu dus ook rond voor een leidinggevende positie bij Aston Martin.

Gerelateerd