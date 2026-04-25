Horner gespot in MotoGP-paddock: speculatie over overstap naar Aston Martin groeit
Christian Horner is dit weekend een opvallende verschijning tijdens de MotoGP-race in Spanje. De voormalig teambaas van Red Bull Racing werd in de pitbox van Honda gespot in gesprek met Koji Watanabe. Hoewel Horner momenteel geen officiële functie bekleedt in de autosport, wordt hij nadrukkelijk in verband gebracht met een terugkeer in de Formule 1.
De ontmoeting met de president van Honda Racing Corporation (HRC) voedt de geruchten over een mogelijke managementrol bij het team van Aston Martin. Tijdens het raceweekend op het Circuito de Jerez, dat tot en met 26 april duurt, zijn diverse prominente figuren uit de Formule 1-paddock aanwezig. Horner werd zaterdag vastgelegd in de garage van het fabrieksteam van Honda, waar hij de tijd nam voor een onderhoud met Watanabe. Omdat Honda sinds dit seizoen de officiële motorleverancier is van Aston Martin, trekt deze ontmoeting direct de aandacht. Watanabe is als eindverantwoordelijke voor de autosportactiviteiten van het Japanse merk nauw betrokken bij de prestaties van de Britse renstal.
Overgangsfase
Een overstap van Horner naar Aston Martin zou qua timing niet onlogisch zijn, aangezien de leidinggevende structuur van het team momenteel in een transitiefase zit. Adrian Newey begon het seizoen nog als teambaas, maar legde die dubbelrol in maart alweer neer om zich volledig op de technische ontwikkeling te kunnen richten. Hoewel Jonathan Wheatley veel wordt genoemd als zijn beoogde opvolger, is de voormalig Audi-man nog altijd niet in die functie getreden. Dit zorgt voor een tijdelijk vacuüm aan de top van de organisatie.
Handen vrij
Horner heeft zijn handen momenteel vrij voor een nieuw project. De Brit werd in juli 2025 ontslagen als teambaas en CEO van Red Bull Racing, waarna hij in september van datzelfde jaar een schikking van om en nabij de honderd miljoen dollar trof om zijn doorlopende contract af te kopen. Sindsdien wordt er veelvuldig gespeculeerd over zijn toekomst in de koningsklasse. Naast een mogelijke investering in het team van Alpine, zingt zijn naam nu dus ook rond voor een leidinggevende positie bij Aston Martin.
Catsburg gelooft niet in praatjes McLaren en Mercedes: 'Deur meteen open voor Verstappen'
- 2 uur geleden
Net binnen
Wat is Balance of Performance en hoe beïnvloedt het de 24h Nürburgring van Verstappen?
Lando Norris vindt inzet voor mentale gezondheid belangrijker dan zijn wereldtitel
Windsor fileert merkwaardige theorie over Hamiton
Audi kondigt opvolgers Wheatley aan, schuift Le Mans-legende naar voren
Juste Mulder (14) wordt jongste Nederlandse debutant ooit in Spaanse Formule 4
- 18 minuten geleden
Marko noemt misgelopen wereldtitel van Verstappen als reden voor vertrek
- 1 uur geleden
Collin Veijer pakt allereerste pole position in Moto2 | F1 Shorts
- 1 uur geleden
- 45
Catsburg gelooft niet in praatjes McLaren en Mercedes: 'Deur meteen open voor Verstappen'
- 2 uur geleden
Horner gespot in MotoGP-paddock: speculatie over overstap naar Aston Martin groeit
- 3 uur geleden
- 2
Patrese verwacht vertrek Verstappen bij Red Bull: "Einde seizoen stap maken"
- Vandaag 12:24
Veel gelezen
Organisatie 24h Nürburgring merkt 'Verstappen-effect' en moet ingrijpen
- 11 april
'Correlatieproblemen bij Red Bull Racing blijven in 2026 chassis beïnvloeden'
- 6 april
Felle reactie op kritiek McLaren-coureur: 'Daarom kan hij dit makkelijk zeggen'
- 21 april
'Verstappen stopt met Formule 1, Red Bull geeft Lindblad en Tsolov kans in 2027'
- 14 april
Racelicentie ingenomen na bizarre overtredingen op Nordschleife
- 18 april
VIDEO | 'Na Lambiase vertrekt ook dít kopstuk', FIA trekt conclusie na spoedberaad | GPFans News
- 15 april