Max Verstappen trekt zich weinig aan van het groeiende mediacircus en de vele influencers die de Formule 1 tegenwoordig omringen. De coureur van Red Bull Racing geeft de voorkeur aan een leven buiten de schijnwerpers en hecht meer waarde aan zijn privacy en prestaties op het circuit.

De koningsklasse is de afgelopen jaren sterk veranderd door de alomtegenwoordigheid van social media, wat tijdens de recente F1 Grand Prix van Monaco duidelijk zichtbaar was door de vele aanwezige influencers. Hoewel de viervoudig wereldkampioen momenteel ruim 18,6 miljoen volgers op Instagram en 4,3 miljoen op X heeft, laat die online populariteit hem koud. De focus van de Nederlander ligt op het racen, zeker nu hij na zes races met 43 punten de zevende plaats in het wereldkampioenschap bezet en zijn team een moeizaam seizoen doormaakt.

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Winnen op de baan en in het leven

"Ik ken de impact en het bereik dat het over de hele wereld heeft", begint Verstappen bij Vogue. "Maar ik houd me er gewoon buiten, ik ben niet echt geïnteresseerd in die dingen. Het maakt me echt niet uit of ik vijftien volgens of vijftig miljoen volgers heb. Mensen posten over hun vakanties, zo van: 'kijk mij hier, kijk mij daar'. Dan denk ik: je hoeft niet te weten waar ik ben. Eerlijk gezegd denk ik dat het voor mij een soort behoud van onschuld is, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik wil gewoon tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden, en een leven leiden zonder al te veel camera's of telefoons. Waar ik om geef, is dat ik win op de baan en win in het leven, in de privésfeer", aldus de Red Bull-coureur.

Persoonlijke band met Lambiase

Na meer dan tien jaar in de Formule 1 heeft de coureur een bewuste manier gevonden om met de drukte rondom de sport om te gaan. Zo arriveert hij het liefst zo laat mogelijk in de steden waar geracet wordt, zoals voor de F1 Grand Prix van Barcelona-Catalonië die dit weekend op het programma staat. Een lange aanloop naar het moment dat hij de baan op gaat, kan volgens hem leiden tot "druk of adrenaline", waarna het je "zou kunnen opvreten", verklaart hij.

Binnen het team van Red Bull hecht de Limburger veel waarde aan relaties. Dit geldt in het bijzonder voor de samenwerking met zijn vaste race-engineer, Gianpiero Lambiase. "We hebben samen zoveel dingen meegemaakt", vertelt Verstappen. "En we hebben absoluut een persoonlijke band opgebouwd", voegt hij daaraan toe. Dat de communicatie tussen de twee tijdens sessies soms fel kan zijn, hoort daar volgens hem bij. "Natuurlijk klinkt het over de boardradio soms misschien niet zo. Maar we kunnen nog steeds onze momenten hebben", besluit hij met een glimlach.

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