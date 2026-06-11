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Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car

Mercedes gedwongen tot aerodynamische aanpassing na brief Ferrari aan de FIA

Cut out of Hamilton looking concerned in a Ferrari cap and coat with a background of Russell's Mercedes F1 car — Foto: © IMAGO x GPFANS

Mercedes gedwongen tot aerodynamische aanpassing na brief Ferrari aan de FIA

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het team van Mercedes heeft tijdens het raceweekend in Monaco een verplichte aanpassing moeten doorvoeren aan de diffuser van de W17. Er kwam een kleine revisie voor de bolide uit Brackley, nadat concurrent Ferrari bij de FIA om opheldering had gevraagd over het specifieke onderdeel. De Italiaanse formatie zocht contact met de regelgever omdat een vergelijkbaar concept eerder dit seizoen op de eigen SF-26 nog werd afgekeurd, meldt AutoRacer.

In de aanloop naar de race in het prinsdom ontstond er een technische discussie over de zogeheten gekartelde diffuser. Ferrari zou een officieel verzoek tot verduidelijking hebben ingediend bij de FIA. De toezichthouder oordeelde vervolgens dat Mercedes de achterkant van de auto moest aanpassen voor het raceweekend. De opvallende diffuser verdween dus al voor het weekend in Monaco en zal dan ook niet verschijnen tijdens de Grand Prix van Barcelona-Catalonië, het evenement van aankomend weekend.

Eerdere afkeuring bij de SF-26 leidde tot actie

De frustratie bij de Scuderia kwam niet uit de lucht vallen. Aan het begin van het huidige kampioenschap probeerde Ferrari een soortgelijke innovatieve diffuser te introduceren. Tijdens de verplichte legaliteitscontroles van de SF-26 stak de FIA daar echter een stokje voor en werd het onderdeel afgekeurd. Toen de engineers uit Maranello een vergelijkbare oplossing op de Mercedes zagen, eisten zij direct duidelijkheid. De reglementen schrijven momenteel een vlakkere vloer en een grotere diffuser voor, waarbij er streng wordt gecontroleerd op de flexibiliteit van het materiaal.

Ondanks de ingreep van de FIA wist de technische aanpassing de zegereeks van Mercedes niet te stuiten. Voor Ferrari leek Monaco de grootste kans om de dominantie van de Zilverpijlen te doorbreken, maar Lewis Hamilton finishte als tweede en Charles Leclerc eindigde in de muur. Andrea Kimi Antonelli boekte daar zijn vijfde overwinning op rij. Hiermee bracht hij het totaal aantal overwinningen voor Mercedes dit seizoen op zes uit zes.

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