Volgens McLaren-CEO Zak Brown zou de concurrentie er niet verstandig aan doen om Red Bull Racing nu al af te schrijven. De Amerikaan stelt dat de formatie weliswaar in een lastige fase zit na het vertrek van diverse kopstukken, maar dat het team gewoon weer zal meedoen om de prijzen.

De renstal uit Milton Keynes beleeft een moeizame start van het huidige seizoen. Na de eerste drie races staat het team op een teleurstellende zesde plaats in het constructeurskampioenschap en bezet viervoudig wereldkampioen Max Verstappen de negende plek bij de coureurs. Dit volgt op een roerige periode waarin Red Bull afscheid nam van bepalende figuren als Adrian Newey, Jonathan Wheatley en Will Courtenay, terwijl ook de vaste race-ingenieur van Verstappen, Gianpiero Lambiase, op termijn zal vertrekken.

Talent ontgrendelen

Ondanks de leegloop ziet Zak Brown de toekomst van zijn concurrent niet somber in. De topman trekt een parallel met de situatie die hij zelf aantrof toen hij in 2018 de leiding overnam in Woking. “Ze moeten een soort reset doen. Ze zijn veel mensen kwijtgeraakt”, vergelijkt Brown bij Formule1.nl de huidige staat van Red Bull Racing met zijn eigen beginperiode bij McLaren. Zijn team heeft uiteindelijk de weg naar boven gevonden en Brown onderschat Red Bull daarom niet: “Dat zou dom zijn.”

Aanpak Mekies

Brown heeft daarnaast veel vertrouwen in de aanpak van Laurent Mekies, die halverwege vorig jaar het stokje overnam als teambaas bij Red Bull. Volgens de Amerikaan beschikt de renstal nog altijd over een enorme hoeveelheid kwaliteit op de werkvloer, wat recentelijk werd onderstreept met de promotie van Ben Waterhouse en het aantrekken van Andrea Landi om de technische leiding te versterken. “Net zoals McLaren veel talent had dat ‘ontgrendeld’ moest worden, geldt dat waarschijnlijk ook voor Red Bull”, benadrukt hij.

Audi laat zien dat stappen snel zijn gezet

Daarnaast verwacht de CEO dat de krachtsverhoudingen binnen de Formule 1 de komende tijd alleen maar dichter bij elkaar zullen komen te liggen. Brown ziet dat meerdere teams momenteel grote stappen zetten in hun ontwikkeling en dat de strijd in de toekomst breder wordt. “Ook een team als Audi F1 Team is bijvoorbeeld goed bezig”, besluit hij.

