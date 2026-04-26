Jos Verstappen heeft de Rallye de Wallonie voortijdig moeten staken na een zware crash op zondagochtend. De regerend Belgisch rallykampioen sloot de zaterdag nog knap als derde af na een inhaalrace, maar vloog een dag later met zijn Skoda Fabia RS Rally2 over de kop nadat hij tegen een boom gleed. Zowel Verstappen als zijn tijdelijke navigator Jasper Vermeulen bleven ongedeerd bij het ongeval in de klassementsproef van Loyers, al liep de auto aanzienlijke schade op.

De wedstrijd in het Belgisch Rally Kampioenschap (BRC) begon zaterdag met een flinke tegenslag voor de coureur. Verstappen liep direct een tijdstraf van veertig seconden op vanwege een snelheidsovertreding op een verbindingsroute, waardoor hij terugviel naar de zeventiende plaats in het algemeen klassement. Ondanks schade aan de auto in de vierde proef, wist hij zich gedurende de dag sterk terug te knokken. Met onder meer winst in de negende proef en de afsluitende proef in Marche-Les-Dames, klom hij op naar de derde positie achter leider Adrian Fernémont en Maxime Potty.

Teammaat afwezig

Verstappen moest het dit weekend doen zonder zijn vaste navigator Renaud Jamoul, die eerder in de week verstek moest laten gaan. "Ondanks het feit dat ik erop gebrand was om toch in de auto te stappen, moest ik toch geopereerd worden omdat mijn enkel op twee plekken gebroken was", liet de Belg voorafgaand aan de wedstrijd weten. Jasper Vermeulen, normaal gesproken de copiloot van de afwezige Cédric Cherain, nam zijn plek over in de door Sarrazin Motorsport geprepareerde auto.

Verstappen was vol goede moed

De samenwerking met Vermeulen verliep zaterdag naar wens, hoewel het duo zichtbaar aan elkaar moest wennen. "Voor Jasper is het de eerste keer om Engelse notes te doen omdat we gewoon de notes gebruiken die we al hebben. Maar het ging goed en de auto voelt ook goed", vertelde Verstappen zaterdag. Na afloop van de eerste dag keek hij nog strijdbaar vooruit naar de resterende proeven op zondag. "Het is ontzettend spannend maar we geven niet op. Morgen is er nog een dag en er kan nog van alles gebeuren", klonk het toen nog vol vertrouwen. Dat laatste bleek zondagochtend echter bewaarheid te worden met zijn onfortuinlijke uitvalbeurt. Op online verschenen foto's valt te zien hoe de wagen van Verstappen en Vermeulen een flinke ravage is geworden. Zoals gezegd bleef het tweetal gelukkig ongedeerd.

Engagé au rallye de Wallonie en Belgique, Jos Verstappen est violemment sorti de la route ce matin. Heureusement, le Néerlandais et son copilote Jasper Vermeulen vont bien pic.twitter.com/0UxZUNBpNC — Rallye Sport (@RallyeSport) April 26, 2026

