Regerend wereldkampioen Lando Norris moet toegeven dat ook hij enigszins verrast was dat Gianpiero Lambiase over een paar jaar zijn collega wordt, maar stelt tegelijkertijd dat McLaren er absoluut sterker van zal worden. Norris kijkt bij Sky Sports F1 dan ook uit naar het moment dat ‘GP’ de papaja-oranje teamkleding gaat dragen.

Lambiase vertrekt in 2028 naar McLaren en gaat daar teambaas Andrea Stella ondersteunen, al zijn er geluiden dat ‘GP’ uiteindelijk doorgroeit naar de rol van teambaas. Dat betekent dat Lambiase uiteindelijk vertrekt als race-engineer van Max Verstappen. De Nederlander gaf al aan dat hij Lambiase steunt in zijn transfer en hem die stap vooral ook gunt. Daarbij speelt de financiële zekerheid die ‘GP’ krijgt een belangrijke rol.

Artikel gaat verder onder video

Lambiase kan McLaren naar hoger plan tillen, volgens Norris

Norris gaat in op het aantrekken van Lambiase: “We hebben natuurlijk al een enorm sterk team. Je denkt ook: welk gat wil je nu nog vullen?” Toch weet Norris dat personeel met kwaliteit altijd zijn plek vindt: “We willen de allerbesten op alle gebieden. Als team geloven we dat er een rol is die hij kan invullen en een verantwoordelijkheid die hij kan verbeteren binnen ons team. Maar het draait uiteindelijk om goed samenwerken.” Daarin ziet de Engelsman dat ‘GP’ het team een extra impuls kan geven: “Hij is een echte teamspeler en iemand die ons niveau op bepaalde vlakken kan verhogen. We willen de allerbeste zijn in alles. Het duurt alleen nog wel even… nog een paar jaar.”

Succes met Verstappen

Daarnaast heeft de samenwerking met Verstappen laten zien dat Lambiase weet hoe hij succes moet boeken: “Hij is een fantastische vent en heeft veel bereikt met Max. We kennen hem allemaal en horen hem zo nu en dan op de boordradio. Een mooie toevoeging, en we kunnen veel leren van iemand zoals hij. Het is ook mooi dat hij ervoor heeft gekozen om McLaren te versterken.”

