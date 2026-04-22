Norris blij met aantrekken Lambiase: 'Fantastische vent en veel bereikt met Max'

Remy Ramjiawan
Redacteur/presentator GPFans
Formule 1-verslaggever, interviewer, maar ook presentator en redacteur

Regerend wereldkampioen Lando Norris moet toegeven dat ook hij enigszins verrast was dat Gianpiero Lambiase over een paar jaar zijn collega wordt, maar stelt tegelijkertijd dat McLaren er absoluut sterker van zal worden. Norris kijkt bij Sky Sports F1 dan ook uit naar het moment dat ‘GP’ de papaja-oranje teamkleding gaat dragen.

Lambiase vertrekt in 2028 naar McLaren en gaat daar teambaas Andrea Stella ondersteunen, al zijn er geluiden dat ‘GP’ uiteindelijk doorgroeit naar de rol van teambaas. Dat betekent dat Lambiase uiteindelijk vertrekt als race-engineer van Max Verstappen. De Nederlander gaf al aan dat hij Lambiase steunt in zijn transfer en hem die stap vooral ook gunt. Daarbij speelt de financiële zekerheid die ‘GP’ krijgt een belangrijke rol.

Lambiase kan McLaren naar hoger plan tillen, volgens Norris

Norris gaat in op het aantrekken van Lambiase: “We hebben natuurlijk al een enorm sterk team. Je denkt ook: welk gat wil je nu nog vullen?” Toch weet Norris dat personeel met kwaliteit altijd zijn plek vindt: “We willen de allerbesten op alle gebieden. Als team geloven we dat er een rol is die hij kan invullen en een verantwoordelijkheid die hij kan verbeteren binnen ons team. Maar het draait uiteindelijk om goed samenwerken.” Daarin ziet de Engelsman dat ‘GP’ het team een extra impuls kan geven: “Hij is een echte teamspeler en iemand die ons niveau op bepaalde vlakken kan verhogen. We willen de allerbeste zijn in alles. Het duurt alleen nog wel even… nog een paar jaar.”

Succes met Verstappen

Daarnaast heeft de samenwerking met Verstappen laten zien dat Lambiase weet hoe hij succes moet boeken: “Hij is een fantastische vent en heeft veel bereikt met Max. We kennen hem allemaal en horen hem zo nu en dan op de boordradio. Een mooie toevoeging, en we kunnen veel leren van iemand zoals hij. Het is ook mooi dat hij ervoor heeft gekozen om McLaren te versterken.”

Meer F1-nieuws

Laatste F1-nieuws

Marko wijst naar vervanger 'GP': "Daarvoor hebben we een vervanger van Ferrari gehaald"

Marko wijst naar vervanger 'GP': "Daarvoor hebben we een vervanger van Ferrari gehaald"

  • 20 april 2026 20:49
  • 3
Jos Verstappen hoort 'fabeltjes' van McLaren over Lambiase en springt op de socials

Jos Verstappen hoort 'fabeltjes' van McLaren over Lambiase en springt op de socials

  • 19 april 2026 20:49
  • 1
McLaren-teambaas Stella verwijst Ferrari-geruchten naar het rijk der fabelen

McLaren-teambaas Stella verwijst Ferrari-geruchten naar het rijk der fabelen

  • 19 april 2026 07:01
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'

  • 1 uur geleden
  • 2
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag

  • 3 uur geleden
F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

F3-talent herinnert eerste ontmoeting met Verstappen: "Was gewoon gefascineerd"

  • Vandaag 15:27

Net binnen

20:54
Davidson tevreden met aanpassing: 'Met deze regels had F1 het jaar moeten beginnen'
20:11
Sainz optimistisch over regelwijziging: "Zal zeker effect hebben"
19:01
FIA-topman Tombazis gaat in op ingreep in F1-regels: 'Het was geen crisis'
18:14
F1-kijkcijfers stijgen fors ondanks kritiek op nieuwe regels
17:27
Red Bull experimenteert met vleugel op de halo tijdens filmdag
F1-nieuws

Aanbevolen door de redactie

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen FORMULE 1

Hinchcliffe looft de technische intelligentie en extra capaciteit van Max Verstappen

Vandaag 16:20
Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing Max Verstappen

Waarom de GP van Miami doorslaggevend wordt voor Red Bull Racing

Vandaag 15:00 1
Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien Red Bull Racing

Red Bull houdt filmdag met Verstappen op Silverstone: aangepaste RB22 te zien

Vandaag 14:44
Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami Grand Prix van Miami

Kans op regen tijdens Formule 1-sprintweekend in Miami

Vandaag 14:04
Ontdek het op Google Play
x